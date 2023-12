Lazio-Genoa 1-0: Guendouzi porta i biancocelesti ai quarti di Coppa Italia

La Lazio batte il Genoa per 1-0 e vola ai quarti di Coppa Italia. La squadra di Sarri sblocca subito il match con Guedouzi migliore in campo per distacco e poi amministra la partita seppur con qualche difficoltà. I rossoblù di Gilardino spaventano i biancocelesti nel primo tempo con qualche incursione di Retegui, ma senza impensierire più di tanto Provedel. Con un possesso senza acuti e controllato, la Lazio fa passare i minuti senza rischiare e nel finale sfiora più volte il raddoppio. Ottavo di finale superato senza tanta fatica per Immobile e compagni che ora sentono profumo di derby: infatti nel prossimo turno possibile stracittadina in caso di vittoria della Roma contro la Cremonese.

Lazio-Genoa, la cronaca

Al 5’ Lazio già in vantaggio con Guendouzi che riceve dal limite da Pellegrini e col destro batte Leali. All’11esimo risposta di Retegui che scippa palla a Gila e da posizione defilata chiama alla semplice parata Provedel. Al 18esimo l’attaccante è ancora pericoloso: dopo un liscio di Patric il calcia di prima intenzione ma alto da ottima posizione. Al 30esimo assist di Guendouzi per Pedro che incrocia col mancino, attento Leali. Al 36esimo colpo di testa di Retegui, facile intervento di Provedel. Al 72esimo cross di Pellegrini per Felipe Anderson, che di testa per poco non trova il raddoppio. All’80esimo Kamada serve in profondità Immobile che rientra sul destro a calcia col destro trovando la risposta di Leali. All’82esimo Basic messo a tu per tu con Leali, sbaglia clamorosamente calciando debolmente e sprecando il raddoppio.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Hyasj 6, Patric 6 (dal 65’ Marusic 6), Gila 5,5, Pellegrini 6,5; Rovella 5,5 (dall’80’ Cataldi s.v.), Guendozi 7,5, Kamada 5,5 (dall’80’ Basic 5,5); Isaksen 6 (dal 27’ Felipe Anderson 5,5), Castellanos 5,5 (dal 65’ Immobile 6,5), Pedro 6. All.: Sarri 6

Genoa (3-5-1-1): Leali 6, Vogliacco 6 (dall’83’ Fini s.v.), Dragusin 6 (dal 69’ De Winter 6), Matturro 6 (dal 61’ Haps 5,5); Hefti 5,5, Thorsby 5, Kutlu 5,5, Jagiello 5 (dal 61’ Malinovsky 5,5), Martin 5,5; Galdames 5; Retegui 6 (dal 69’ Puscas 5,5). All.: Gilardino 5,5

Marcatori: 5’ Guendouzi (L)

Ammoniti: Pellegrini (L); Galdames (G), Fini (G)

Arbitro: Sacchi

I top e flop biancocelesti

Guendouzi 7,5: Partita alla Milinkovic-Savic del francese. Oltre al gol che regala la qualificazione alla Lazio, recupera una grande quantità di palloni e serve diverse assist ai compagni.

Pellegrini 6,5: Recupera con maestria il pallone che poi serve a Guendouzi per il gol vittoria. Bene in fase offensiva e attento in difesa.

Kamada 5,5: Troppo timido il giapponese. Tanti passaggi all’indietro o in orizzontale. Non si vede mai in tutta la partita ad eccezion fatta di un passaggio in avanti per Immobile. Troppo poco.

Gila 5,5: Il peggiore della Lazio. Perde tanti contrasti. Mezzo voto in più perchè fa una grande chiusura su Retegui, dopo però l'ennesimo svarione della sua partita.