Provedel come Rui Patricio: Lazio-Genoa vista sui social

La Lazio rimanda ancora una volta l’appuntamento non solo con la vittoria ma con i primi punti della stagione. La squadra di Sarri dopo aver perso a Lecce perde anche contro il Genoa all’Olimpico, complice una papera di Provedel, con i tifosi ora preoccupati per questo inizio shock dei vice campioni d’Italia.

Provedel come Rui Patricio

Il primo gol in Serie A di Retegui che regala la vittoria al Genoa ha visto Provedel protagonista in negativo. Il portiere della Lazio, miglior estremo difensore della scorsa stagione, ha replicato così alla papera di Rui Patricio che ha spianato la strada alla vittoria del Verona contro la Roma. “Provedel e Rui Patricio. Stessa papera”, “Provedel ha fatto la stessa m… di Rui Patricio facendo perdere la Lazio, ma Provedel è forte”, “Vabbè non poteva fare un’altra stagione come Buffon”. L’estremo difensore è argomento di discussione sui social con i tifosi laziali che rimpiangono il mancato arrivo di Lloris: “Dopo l’errore di Provedel inizio a pensare che forse Lloris andava preso”, “Lloris non poteva arrivare perché senno Provedel sentiva la pressionahahahahahah”.

Le preoccupazioni

A preoccupare i tifosi non è solo lo zero in classifica ma anche il calendario che vedrà la Lazio affrontare in trasferta nelle prossime due giornate prima il Napoli e poi la Juventus. “È successo quello che ogni laziale vero dopo aver letto il calendario temeva… se perdiamo le prime due alla terza e quarta stiamo a zero?? Sveglia”. Non mancano i meme su Sarri che “Si lamenta di incontrare subito Juve Napoli e Milan ma poi perde contro Lecce e Genoa”. “Zero punti con Lecce e Genoa però poi ci lamentiamo del calendario, del campo, dell’arbitro. Pedalare”, e ancora “Menomale che le partite dure sono finite. Finalmente giochiamo con Napoli e Juventus che Sarri conosce bene”. Molto critico questo tifoso biancoceleste: “Ci sono 10/11 che sono qui da due anni e con Lecce e Genoa hanno fatto due partite obbrobriose ma il problema è Kamada che è arrivato l’altro ieri. Non muore nessuno se dite qualcosa ai vostri beniamini” e ancora “Gente che in carriera ha conosciuto giusto Verona e Ferrara e adesso pensa di essere arrivata perché giocherà (voglio vedere come) i gironi di Champions. Vergognatevi”. “Champions, grandi traguardi, l’outsider che farà tremare le grandi” Col calendario che ci aspetta vi do un consiglio: sbrigateve a fa 40 punti che qua la vedo molto buia”.

Gente che in carriera ha conosciuto giusto Ferrara e Verona adesso pensa di essere arrivata perché giocherà (voglio vedere come) i gironi di champions.



Vergognatevi.#LazioGenoa — ????? (@Gab_97_) August 27, 2023

I tifosi della Roma

Sorridono dell’andamento della Lazio i tifosi della Roma (1 punto in due partite, ndr) che non perdono occasioni di schernire i rivali. Spopolano le foto dell’ex romanista Kevin Strootman che esulta in faccia a Ciro Immobile: “Romanista una volta romanista per sempre”. E ancora “Quando una squadra con Kamada, Zaccagni e Immobile incontra una squadra con Strootman, Malinovskyi e Retegui la squadra con Kamada, Zaccagni e Immobile è una squadra morta”. C’è chi la prende con ironia: “Cari cugini, ci vediamo per gli spareggi salvezza”.