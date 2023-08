Lazio-Genoa 0-1: Provedel come Rui Patricio e Gilardino sbanca l'Olimpico

La Lazio perde per uno a zero contro il Genoa all'Olimpico. Seconda sconfitta in due partite per la squadra di Sarri ma che non mostra segnali di miglioramento dopo la trasferta di Lecce. I biancocelesti partono sottotono e vengono colpiti a freddo da un Grifone pimpante che trova i tre punti grazie a Retegui che sfrutta un errore di Provedel alla Rui Patricio. La Lazio non reagisce, non trova la sua manovra. il ritmo che l'ha contraddistinta nei primi due anni di Sarri. Nessuna trama di gioco, proteste per due possibili rigori e poco altro. Molta imprecisione e tanti fischi che sommergono la squadra al termine della partita. Momento buio per i capitolini che dovranno cercare i primi punti del campionato contro il Napoli campione d'Italia.

Lazio-Genoa, la cronaca

Al 3’ prima occasione per il Genoa con un colpo di testa di Retegui bloccato da Provedel. Al 12esimo palo del Grifone con un tiro-cross di Vasquez. Al 16esimo il Genoa sfonda: tiro di Frendrup respinto da Provedel e sul pallone si avventa Retegui che spinge il pallone in rete. Prima della fine del primo tempo per due calci di rigore non concessi dall’arbitro su Immobile e Zaccagni. Al 51esimo ci prova Luis Alberto con un tocco morbidissimo sul secondo palo, bravo il portiere del Genoa a deviare in angolo. Al 65esimo la palla del pareggio è sui piedi di Immobile ma il lob del capitano della Lazio termina sulla traversa. All'81esimo tiro debole dalla distanza di Vecino che non impegna Martinez. All'89esimo Ekuban in contropiede col mancino non trova la porta.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 5; Lazzari 5, Casale 6, Romagnoli 5,5, Marusic 4,5 (dal 66’ Pellegrini 5); Cataldi 4,5 (dal 79' Castellanos s.v.), Kamada 4,5 (dal 66’ Vecino 6), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 4,5 (dal 66’ Isaksen 5,5), Immobile 5, Zaccagni 5,5. All.: Sarri 4,5

Genoa (4-3-2-1): Martinez 6; Sabelli 6 (dall'85' Martin s.v.), Dragusin 6,5, Bani 6,5, Vasquez 6,5; Strootman 6 (dal 70’ Thorsby 6), Badelj 6,5, Frendrup 6,5; Gudmunsson 6,5 (dal 94' Jagiello s.v.), Malinovskyi 5,5 (dal 70’ Hefti 6); Retegui 6,5 (dal 70’ Ekuban 6). All.: Gilardino 7

Marcatori: 16’ Retegui (G)

Ammoniti: Cataldi (L), Pellegrini (L), Zaccagni (L);, Immobile (L) Frendrup (G), Malinovskyi (G)

Arbitro: Marinelli

I top e flop biancocelesti

Luis Alberto 6: Uno dei pochissimi a salvarsi. L'unico che prova ad inventare e l'unico che impegna davvero Martinez.

Lazzari 5: Tira e crossa. Malissimo, sempre. Costantemente impreciso.

Provedel 5: Non goffo come Rui Patricio ma il suo intervento come quello del collega giallorosso condiziona la partita della sua squadra.

Felipe Anderson 4,5: Da dimenticare la 100esima consecutiva del brasiliano. Mai una buona giocata, mai incisivo.