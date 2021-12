Lazio-Genoa 3-1: Pedro trascina i biancocelesti alla vittoria contro Shevchenko. Commento, cronaca e commento della partita

Tutto facile per la Lazio che batte per 3 a 1 il Genoa. Orfano di Immobile, Sarri lancia Felipe Anderson da falso nueve, ma il brasiliano gioca una partita ad intermittenza. Suo grande limite. I biancocelesti non giocano una grandissima partita ma mantengono il controllo del gioco per tutti i 90 minuti. Decisivo prima Pedro, faro illuminante della Lazio, che si carica sulle spalle la squadra e sblocca la partita e poi Luis Alberto. Il numero 10 biancoceleste entra dalla panchina e incanta l'Olimpico con due assist, fra cui uno di pregevolissima fattura. Nonostante quindi la pesante assenza di Immobile, la Lazio trova tre gol vince ma non convince del tutto sul piano del gioco. L'esperimento di Felipe Anderson punta è da rivedere. Con questo successo la Lazio raggiunge, momentaneamente la Roma e la Juventus a 28 punti.

Lazio-Genoa, la cronaca della partita

Senza Immobile, l’uomo in più della Lazio è Pedro. Lo spagnolo prende prima le misure e poi al 36esimo trova il gol. Felipe Anderson prima recupera palla nella trequarti genoana e poi da dentro l’area di rigore serve un pallone che Pedro non può sbagliare. La Lazio anche nella ripresa tiene la partita in controllo. Il gol del raddoppio arriva al 75esimo e porta la firma di Acerbi che di testa insacca un corner di Luis Alberto. Il numero 10 biancoceleste è illuminante e trova un assist al volo, un collo esterno per Zaccagni che in velocità supera Sabelli e batte Sirigu. All’86esimo il Genoa accorcia le distanze con Melegoni che trova il suo primo gol in Serie A con un tiro da dentro l’area che non lascia scampo a Strakosha.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 5,5, Luiz Felipe 6 (dall’84’ Patric s.v.), Acerbi 7, Hysaj 6,5 (dal 63’ Radu 6); Basic 6 (dal 63’ Luis Alberto 7), Milinkovic 6, Cataldi 6 (dal 74’ Leiva 6); Pedro 7, Zaccagni 7, Felipe Anderson 6,5 (dall’84’ Muriqi s.v.). All.: Sarri 6,5.

Genoa (3-5-2): Sirigu 6; Criscito 5,5, Vanheusden 5,5 (dal 46’ Biraschi 6), Vasquez 5; Ghiglione 4,5 (dal 60’ Sabelli 5), Sturaro 6 (dal 46’ Hernani 6,5), Badelj 6, Portanova 6,5 (dall’86’ Melegoni 7), Cambiaso 6; Pandev 5,5 (dal 59’ Ekuban 5,5), Destro 5. All.: Shevchenko 6.

Marcatori: 36’ Pedro (L), 75’ Acerbi (L), 81’ Zaccagni (L); 86’ Melegoni (G)

Ammoniti: Ghiglione (G), Vasquez (G), Portanova (G)

Arbitro: Pairetto

I top e flop biancocelesti

Pedro 7: Faro della Lazio. L’ex Barcellona trascina i biancocelesti orfani di Immobile e trova il gol, il sesto del suo campionato.

Acerbi 7: Perfetto il centrale biancoceleste. Ordinato e preciso in difesa, vincente in attacco. È suo il secondo gol della partita.

Luis Alberto 7: Ingresso illuminante per il Mago. Il numero 10 della Lazio entra dalla panchina e cerca il gol direttamente da angolo, poi trova due assist. Meraviglioso quello per Zaccagni.

Marusic 5,5: L’anello debole della difesa laziale. Dal suo lato Cambiaso trova l’assist per il gol ospite.