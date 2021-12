Lazio-Galatasaray: dove vedere la partita di Europa League in tv e in streaming

Ultima partita del girone E di Europa League per la Lazio ( 8 punti) di Sarri che all'Olimpico, giovedì 9 dicembre alle ore 21, ospita il Galatasaray (11 punti). Con una vittoria la squadra biancoceleste si aggiudicherebbe il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In caso di pareggio o sconfitta, la squadra di Sarri giocherà i sedicesimi contro una terza classificata dei gironi di Champions League. L'andata ad Istanbul finì 1 a 0 per i turchi per via di un autogol di Strakosha.

Lazio-Galatasaray, le ultime di formazione

Maurizio Sarri per la sfida contro i turchi si affida in porta a Strakosha, dopo la buona prestazione anche in campionato. In difesa si candida Lazzari a rilevare Marusic. Per il resto difesa confermata con Acerbi, Luiz Felipe e Hysaj. A centrocampo presenza sicura per Milinkovic-Savic squalificato in campionato. Poi tornerà Luis Alberto, mentre per l'ultimo posto è ballottaggio fra Leiva e Cataldi. In attacco difficilmente Sarri rischiera Immobile vittima di un lieve stiramento del legamelto collaterale. Il capitano laziale dovrebbe rientrare per la partita di domenica contro il Sassuolo, saltando l'impegno europeo. Per l'attacco, allora il tecnico biancoceleste, rispolvera Felipe Anderson dal 1', insieme a Pedro e Zaccagni positivo a Genova. Ancora panchina per Muriqi che continua a deludere.

Nel Galatasaray non ci sarà Cicaldau positivo al Covid, al suo posto pronto Morutan. In porta ci sarà il grande ex Muslera mentre nel tridente offensivo ci sarà Feghouli.

Lazio-Galatasaray, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt; Kutlu, Antalyali; Morutan, Feghouli, Kerem Akturkoglu; Dervisoglu. All.: Terim.

Lazio-Galatasaray, dove vedere la partita

La partita Lazio-Galatasaray sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati Dazn potranno vedere la partita collegandosi sull'app su smart tv compatibili, PlayStation 4/5 o Xbox, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati Sky invece potranno vedere la partita sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.