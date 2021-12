Lazio-Galatasaray 0-0 | Biancocelesti ai sedicesimi di Europa League. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Lazio sbatte contro il muro eretto dal Galatasaray di Terim e fa zero a zero all'Olimpico. La squadra di Sarri con questo risultato si conferma al secondo posto del girone e dovrà giocare i sedicesimi di finale di Europa League contro una terza classificata dei gironi di Champions League. Contro il Galatasaray, ai biancocelesti è mancata la velocità di esecuzione e di manovra. Troppa lenta la manovra della Lazio per impensierire la difesa della squadra turca, arrivata alla sfida nella Capitale con la volontà di non concedere nessuno spazio agli attaccanti laziali per confermare il primo posto nel girone. Negativa la prestazione di Milinkovic, il peggiore.

Lazio-Galatasaray, la cronaca della partita

La partita è molto equilibrata e mancano le occasioni. Nel finale di primo tempo il Galatasaray coglie il palo con Feghouli direttamente da calcio d’angolo. La Lazio reagisce con Immobile che spara alto da buona posizione. Nella ripresa è ancora Immobile a rendersi pericolo con un destro al volo su sponda di Milinkovic, ma il suo tiro viene deviato da un difensore. Al 93esimo è il Galatasaray a sfiorare il gol ma è bravo e fortunato Strakosha ad evitare il gol.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Hysaj 6 (dal 63’ Lazzari 5,5), Luiz Felipe 6, Acerbi 6,5, Marusic 5,5; Leiva 6,5 (dal 73’ Cataldi 6), Milinkovic 5, Basic 5,5 (dal 73’ Luis Alberto 6); Zaccagni 6,5, Pedro 6 (dal 63’ Felipe Anderson 5,5), Immobile 6. All.: Sarri 5,5.

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera 6; Yedlin 5,5, Nelsson 6,5, Marcao 7, Van Aanholt 6; Antalyali 6,5, Kutlu 6 (dall’88’ Luyindama s.v.); Feghouli 6,5 (dal 63’ Morutan 5,5), Babel 6 (dal 62’ Kilinc 5,5), Akturkoglu 6,5; (dall’88’ Mohamed s.v.) Diagne 5,5 (dal 69’ Bayram 5,5). All.: Terim 7.

Ammoniti: Luiz Felipe (L); Akturkoglu (G), Bayram (G), Kilinc (G)

Arbitro: Del Cerro Grande (SPA)

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 6,5: Il migliore dei biancocelesti. Salta l’uomo e mette sempre in difficoltà la difesa turca.

Leiva 6,5: Buona la partita del brasiliano perfetto in fase di copertura e nel recupero dei palloni. Non ci gli si può chiedere molto di più in costruzione.

Milinkovic 5: Si apprezza solo per una sponda per Immobile. Troppo poco per il Sergente laziale che sbaglia tanti palloni e perde diversi contrasti.

Felipe Anderson 5,5: Entra per dare il brio che manca alla Lazio ma fallisce nell’obiettivo. Non combina niente di pericoloso.