Immobile-Lazio prove d'addio. Sullo sfondo l'Arabia e l'ex Inzaghi

Le ultime parole di Ciro Immobile hanno scosso il mondo Lazio. Il capitano biancoceleste mette in dubbio la sua permanenza a Formello e le scelte non mancano fra i soldi dell’Arabia e il ricongiungimento con l’ex allenatore Inzaghi all’Inter.

Immobile e i tifosi

Ciro Immobile nell’ultimo periodo ha messo in evidenza la mancata riconoscenza di parte del tifo laziale. Se non sono mancati i messaggi d’amore con la Nord che ha sostenuto il suo capitano, molti altri sono stati i messaggi contro il miglior marcatore della storia del club (è intervenuta pure la sua famiglia a difenderlo) con tanti che vogliono il cambio di gerarchie con Castellanos (contro l’Atalanta il suo primo gol) titolare.

Immobile e il contratto

Immobile è in scadenza con la Lazio nel 2026. Un contratto ancora lungo col centravanti che guadagna 4 milioni di euro a stagione (il massimo insieme a Luis Alberto). Il capitano laziale dopo aver rifiutato i 35 milioni in due anni offerti dai club arabi in estate si aspettava però un ritocco dell’ingaggio ma dalla Lazio non è arrivata nessuna proposta. Il club biancoceleste si sente forte del contratto col giocatore che lo colloca come giocatore più pagato della rosa. Anche in questo caso Immobile, come da parte dei tifosi, si aspettava una gratificazione da parte del club.

Le opzioni

Il lungo matrimonio fra Immobile e la Lazio sembra indirizzato verso i titoli di coda. L’avvio di stagione non esaltante (2 gol di cui uno su rigore in 10 partite fra Serie A e Champions League), i veri problemi fisici, la rottura con parte della tifoseria e qualche screzio con la società stanno amplificando la situazione. All’orizzonte c’è sempre l’Arabia che per avere l’attaccante della Nazionale è pronta a spendere tanto, ma anche Simone Inzaghi. L’ex tecnico infatti vorrebbe il centravanti nella sua Inter visti i tanti problemi nel reparto d’attacco nerazzurro. Immobile a Milano riabbraccerebbe volentieri il suo ex allenatore e ritroverebbe uno schema di gioco più adatto alle sue caratteristiche. Visto il contratto però ci sarà da trattare con la Lazio. Lotito non lo considera incedibile ma chiede almeno 40 milioni di euro. Cifra irrisoria per le casse arabe, più complicata per quelle interiste.