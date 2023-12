Lazio-Frosinone: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 20:45 la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro il Frosinone per la 18esima giornata di Serie A. I biancocelesti arrivano all’ultima dell’anno dal nono posto della classifica dopo il successo di Empoli.

Lazio-Frosinone, le ultime di formazione

Tanti problemi di formazione per l’ultima partita del 2023 per Maurizio Sarri. Il tecnico ha infatti perso sia Immobile che Luis Alberto per infortunio. A sostituire lo spagnolo ci sarà il giapponese Kamada prima di lasciare Formello causa Coppa d’Asia, mentre il capitano laziale sarà sostituito da Castellanos. A sostegno dell’argentino ci saranno Zaccagni a sinistra e Felipe Anderson a destra. Panchina per Pedro e Isaksen. A centrocampo insieme all’ex Eintracht Francoforte, Rovella e Guendouzi. In difesa ancora niente da fare per Romagnoli, con la coppia Gila e Patric che va verso la conferma a discapito di Casale non al meglio. Squalificato Lazzari, nuova maglia da titolare per Pellegrini insieme a Marusic. In porta il solito Provedel.

L’ex Roma Di Francesco ritrova Okoli dopo la squalifica e si posizionerà in difesa con Romagnoli e Monterisi. In attacco spazio a Kaio Jorge e Soulé.

Lazio-Frosinone, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Rovella, Guendouzi, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

Frosinone (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli; Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All.: Di Francesco

Lazio-Frosinone, dove vedere la partita

La sfida fra Lazio e Frosinone sarà trasmessa sia da Dazn che Sky. Gli utenti Dazn potranno vedere la partita dell’Olimpico collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

I clienti Sky potranno seguire il derby laziale sintonizzandosi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Valida l’alternativa SkyGo.