Lazio-Frosinone, le pagelle: Castellanos croce e delizia, Isaksen MVP, Felipe Anderson horror

La Lazio batte per tre a uno il Frosinone nella 18esima giornata di Serie A, ultima del 2023. Buona reazione dei biancocelesti che rimontano l’iniziale svantaggio grazie all’ingresso di Isaksen migliore in campo della squadra di Sarri.

Ecco le pagelle di RomaToday

Provedel 6: Non si sporca mai i guantoni. Nulla può sul rigore.

Marusic 6: Partita senza grandi sbavature.

Patric 7: Partita di grinta e voglia coronata dal gol e l’esultanza sotto la Curva Nord.

Gila 6: Attento e puntuale.

Pellegrini 6,5: Continua la sua striscia positiva ma deve arrendersi ad un problema fisico. Sfortunato. (dal 54’ Hysaj 5,5: Mai convincente).

Rovella 6,5: Recupera tantissimi palloni e gestisce bene il possesso. Partita di personalità. (dall’86’ Cataldi s.v.)

Guendouzi 5: La sua partita è macchiata dall’evidente fallo di mano che regala il rigore al Frosinone. Per sua fortuna la squadra ribalta il risultato.

Kamada 5: All’inizio dà dei timidi segnali di ripresa, poi al solito sparisce dalla partita. Esce fra i fischi (dal 66’ Vecino 6: Ordinato)

Felipe Anderson 5: Partita horror per il brasiliano. Sbaglia tutto, possibile e impossibile, in attacco e in difesa. Sostituito durante l’intervallo, viene fischiato dai tifosi all’annuncio dello speaker. (dal 46’ Isaksen 8: Cambia e determina la partita. Dà brio alla manovra, serve l’assist a Castellanos e poi si mette in proprio siglando la prima rete in biancoceleste. Solo la traversa fra lui e la doppietta. Ha fiducia, del mister e della tifoseria, può prendersi la titolarità nel ruolo).

Castellanos 7,5: Primo tempo negativo. Bene lontano dall’area, male nel momento di trovare la porta. Si sblocca nella ripresa quando graffia con uno splendido colpo di testa poi serve a Isaksen il gol del vantaggio.

Zaccagni 6,5: Il più costante nell’arco della partita. Pericoloso sia nel primo che nel secondo tempo. (dall’86’ Pedro s.v.)

Sarri 7: La squadra non manovra male ma non è pericolosa. Bravo e coraggioso nel togliere prima Felipe Anderson e poi Kamada. Indovina i cambi e raddrizza la partita che si stava complicando.