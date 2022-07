Acerbi e Lazio rottura totale: il difensore finisce fuori rosa?

Da idolo a scarto. La parabola discendente di Acerbi alla Lazio sembra non finire ma anzi va sempre più verso il basso. Il difensore è in rottura totale con tutto l'ambiente dalla tifoseria, alla dirigenza e all'allenatore e rischia di finire fuori rosa.

Acerbi rottura con i tifosi

I malumori fra Acerbi e la tifoseria biancoceleste non sono recenti. Gli atteggiamenti e le parole del difensore nei confronti dei tifosi dal "Me ne frego delle critiche" al "Col covid non c'era nessuno (riferimento ai tifosi all'Olimpico, ndr), adesso ce ne sono ancora meno di quando c'era il covid". A nulla sono bastate le scuse social e una lettera, i tifosi della Lazio non hanno perdonato il centrale chiedendone la cessione già nello scorso mercato invernale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso poi la risata isterica (e il rimprovero di Marusic) dopo la sconfitta contro il Milan nel recupero.

La rottura con Sarri

L'arrivo del difensore ad Auronzo è previsto per domani ma il centrale è in rottura con Sarri. Infatti Acerbi non gradirebbe la tattica dell'allenatore e la sua difesa alta che poco si addice al suo modo di giocare. Abituato alla difesa a tre dell'era Inzaghi, Acerbi ha patito molto l'arrivo di squadra giocando una stagione negativa e piena di errori e rimproveri. L'allenatore ha puntato su di lui anche nel finale di stagione visti i problemi legati a Luiz Felipe e la rosa corta. Proprio per sostituire il difensore, Sarri ha chiesto diversi rinforzi in difesa e infatti sono arrivati Gila (ora col Covid) e Casale (oggi le visite mediche) e il rinnovo di Patric.

Acerbi e il mercato

Acerbi ('88) è sul mercato. Il difensore, 173 presenze e 10 gol in 4 anni nella Capitale, interessa a tante big dal Milan alla Juventus all'Inter ma anche alla Fiorentina. La Lazio chiede fra i 3 e i 5 milioni di euro per liberarsi del calciatore che è legato ai capitolini con un contratto fino al 2025 e con uno stipendio superiore ai 2 milioni di euro a stagione. Il suo futuro è intrecciato a quello di Alessio Romagnoli ('95) svincolato. Se Acerbi non dovesse trovare una nuova sistemazione il rischio di finire fuori rosa è dietro l'angolo.