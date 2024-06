Lazio, le foto della nuova maglia per la stagione 2024/2025

La Lazio ha presentato la sua nuova maglia home per la stagione 2024/2025. Nessuna grande novità per il kit casalingo della squadra di Baroni nel rispetto della tradizione.

La maglia si presenta con il classico coloro Airy Blue Lazio, con strisce bianche e Blu Navy sul bordo del colletto e dei polsini. I pantalonici sono bianchi e i calzettoni presentano un inserto biancoceleste. Per il portiere divisa verde.

La divisa è targata Mizuno già partner dei biancocelesti nella scorsa stagione. Proprio la partnership con il marchio nipponico ha permesso la posa nella parte posteriore della maglia sotto al colletto dello slogan "Unica Fede, Unica Passione" scritta con gli ideogrammi giapponesi. Nella parte anteriore della maglia la scritta S.S. Lazio in rilievo inserita in un modello geometrico che risalta e omaggio il look anni '80. Sul cuore lo stemma della Lazio. A presentare la divisa Mario Gila e Mandas.

Le divise della Lazio sono prodotto in poliestere 100% riciclabile con attenzione alla sostenibilità e riduzione dell'impatto di carbonio.

