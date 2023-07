Lazio, le foto della nuova maglia che celebra lo scudetto '73/'74

Dopo la Roma tocca alla Lazio. Il club biancoceleste ha svelato le nuove maglie sempre targate Mizuno, come lo scorso anno, per la stagione 2023/2024.

Le maglie

Le nuove maglie della Lazio sono speciali perché pensate e realizzate per celebrare i cinquanta anni dell’anniversario della vittorio del primo scudetto del club, quello del ‘73/’74 della Banda Maestrelli che proprio in questi giorni ha perso un suo eroe Vincenzo D’Amico.

La maglia home dal colore celeste presenta l’iconica aquila Olympia sul petto con un design in rilievo tono su tono dando contemporaneamente un tocco classico e un look moderno alla maglia del ‘73/’74.

Gli omaggi al trionfo della squadra di Maestrelli sono ancora più evidenti nel design maglia da trasferta. Sulla divisa spicca il tricolore inserito nelle strisce in rilievo nella parte anteriore e in quelle sul bordo dei polsini. La Lazio fa sapere che il colore blu navy “riflette la forza del club e rafforza il suo coraggio di lottare in questa stagione di UEFA Champions League”.

A completare la collezione delle maglie 2023/2024 ci sarà una terza maglia che sarà presentata durante il ritiro di Auronzo di Cadore che partirà martedì 11 luglio.

Tutte le divise della nuova collezione sono prodotti in poliestere 100% riciclabile e traspirante che testimonia ancora una volta l’impegno della Lazio e di Mizuno a favore della sostenibilità e nella riduzione dell’impronta di carbonio.