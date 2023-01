Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 29 gennaio alle ore 18:00 la Lazio ospita all’Olimpico la Fiorentina per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. La Lazio reduce dal poker rifilato al Milan, arriva al match da terza in classifica, viola undicesimi. Al Franchi all’andata trionfò la Lazio con un secco 4 a 0.

Lazio-Fiorentina, le ultime di formazione

Maurizio Sarri ha in mente un solo cambio di formazione rispetto al match contro il Milan. Infatti è pronto a tornare dal 1’ Lazzari, che ha saltato le ultime due partite di campionato causa squalifica prima e scelta tecnica dopo. A lasciar spazio al 29 laziale sarà Hysaj con Marusic che torna a sinistra. Al centro della retroguardia biancoceleste Romagnoli e Casale davanti a Provedel. Conferme per Luis Alberto a centrocampo con Milinkovic-Savic e Cataldi. Nuovamente dalla panchina Vecino. In attacco niente da fare per Immobile infortunato, al suo posto ancora Felipe Anderson supportato da Pedro e Zaccagni. Il capitano della Lazio può andare in panchina, bruciando le tappe per puntare al posto dal 1' in Coppa Italia e col Verona.

Italiano ritrova Dodò dopo la squalifica e il brasiliano entra in ballottaggio con Venuti sulla corsia di destra. Ancora fuori per infortunio Cabral, in attacco agirà Jovic

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Jovic. All.: Italiano

Lazio-Fiorentina, dove vederla

La partita fra Lazio e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell’Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra biancocelesti e viola sarà visibile anche in streaming su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.