Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming

Lunedì 30 ottobre la Lazio alle ore 20:45 scende in campo all’Olimpico contro la Fiorentina per la decima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti noni in classifica puntano a sorpassare la Roma sconfitta a San Siro, Viola che hanno messo il mirino sul quarto posto.

Lazio-Fiorentina, le ultime di formazione

Nelle file dei biancocelesti si è fermato per un problema muscolare Casale. Con l’ex Verona out, coppia di centrale obbligata con Patric e Romagnoli, sulle fasce Marusic e Hysaj. A centrocampo con Luis Alberto presenti Rovella e Guendouzi in netto vantaggio su Kamada e Vecino. In attacco, sostenuto da Zaccagni e Felipe Anderson ci sarà Castellanos che relegherà Immobile in panchina. In porta il solito Provedel.

Italiano non avrà a disposizione Kayode brutto infortunio per lui, al suo posto sarà adattato Biraghi. In attacco ballottaggio Beltran/Nzola con l’ex River Plate favorito dopo la bella figura in Conference League.

Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Duncan, Arthur; Ikonè, Bonaventura, Gonzalez; Beltran. All.: Italiano

Lazio-Fiorentina, dove vederla

La partita fra Lazio e Fiorentina sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati Dazn dovranno collegarsi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli utenti Sky potranno seguire la partita dell’Olimpico sintonizzandosi sul canale Sky Sport Calcio oppure sull’app SkyGo o NOW.