Lazio-Fiorentina 1-0 | A Sarri basta un gol di Pedro

La Lazio batte la Fiorentina per 1 a 0 grazie ad un gol di Pedro arrivato all'alba del secondo tempo. Non una bella partita all'Olimpico, ma tanto basta alla Lazio per superare in classifica la Juventus.

Primo tempo

Primi 45 minuti di gioco con pochissime emozioni all’Olimpico. La palla la tiene la Fiorentina che però non mette mai in crisi la retroguardia biancoceleste. Luis Alberto lanciato da Sarri dal primo minuto è sottotono. La Lazio si accende soltanto quando Lazzari, preferito a Hysaj, si accelera. Infatti l’unica vera occasione del primo tempo arriva proprio su una bella progressione del numero 29 che arrivato al limite dell’area prova a battere Terracciano ma è bravo il portiere viola a sventare il tiro del terzino. È il minuto 43.

Termina 0 a 0 il primo tempo fra Lazio e Fiorentina. Da segnalare dalla Curva Nord, prima i fischi e poi dei buu rivolti al calciatore africano della Fiorentina, Duncan.

Secondo tempo

La Lazio passa in vantaggio ad inizio ripresa. Al 52esimo, al termine di una bella azione, Pedro riceve da Milinkovic-Savic e col mancino batte Terracciano. Il gol di Pedro chiude praticamente il match. Dal gol dello spagnolo non succede nulla e mancano le occasioni. Il gioco lo controlla la Fiorentina che però non impegna mai Reina che non si sporca mai i guantoni. Lazio imprecisa in contropiede, ma tanto basta a vincere contro la Viola.

Tabellino

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe (dal 76’ Patric), Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic (dal 79’ Basic), Cataldi (dall’84’ Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (dall’84 Moro). Allenatore: Sarri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti (dal 71’ Odriozola), Milenkovic, Quarta, Biraghi (dall’84’Terzic); Duncan (dall’84’ Benassi), Torreira, Castrovilli (dal 57’ Bonaventura); Callejon (dal 71’ Saponara), Vlahovic, Sottil. Allenatore: Italiano.

Marcatori: 52’ Pedro (L)

Ammoniti: Cataldi (L), Immobile (L); Duncan (F), Castrovilli (F), Biraghi (F)

Arbitro: Ayroldi

Guarda la classifica di serie A aggiornata