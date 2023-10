Lazio-Fiorentina 1-0: gioia biancoceleste nel recupero, Immobile segna al 95esimo

La Lazio vince per uno a zero contro la Fiorentina al 95esimo. All'Olimpico una partita equilibrata, con un tempo il primo più a tinte viola e un secondo di marca biancoceleste viene decisa da Ciro Immobile e da una grande sbavatura della difesa di Italiano. Un calcio di rigore, fallo di Milenkovic, mette Immobile a tu per tu con Terracciano e il capitano biancoceleste sotto la Curva Nord non sbaglia e rialza la Lazio facendo esplodere l'Olimpico. Nella serata no di Luis Alberto e Zaccagni, a salvare Sarri e il popolo laziale da una prestazione non brillante ci pensa il capitano biancoceleste in una partita che sembrava destinata al pareggio.

Lazio-Fiorentina, la cronaca

All’11esimo tiro in porta della partita che porta la firma di Bonaventura, blocca senza problemi Provedel. Sul ribaltamento di fronte clamorosa occasione per la Lazio fallita da Luis Alberto che da ghiotta occasione spara incredibilmente sull’esterno della rete. Al 17esimo Beltran di testa colpisce il palo. Al 37esimo bella uscita bassa di Provedel che blocca Nico Gonzalez. Al 47esimo tiro dalla distanza di Luis Alberto, blocca Terracciano. Al 58esimo grande parata di Terracciano su una supera girata di Felipe Anderson da distanza ravvicinata. Al 65esimo ancora Terracciano bravissimo stavolta su una girata di Luis Alberto. All’83esimo tiro di Vecino col pallone che esce di poco a lato. Lopez recupera palla in zona alta e calcia trovando la parata di Provedel all’88esimo. Al 94esimo la Lazio ha conquistato il rigore per fallo di mano e dal dischetto Immobile non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Rovella 5,5 (dal 63’ Cataldi 5,5), Guendouzi 5,5 (dal 67’ Kamada 6), Luis Alberto 5 (dal 67’ Vecino 6,5); Felipe Anderson 6, Castellanos 6 (dal 77’ Immobile s.v.), Zaccagni 5 (dal 77’ Pedro s.v.). All.: Sarri 6

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 7; Parisi 7, Martinez Quarta 6, Milenkovic 4, Biraghi 5,5 (dal 79’ Ranieri s.v.); Arthur 6 (dal 71’ Lopez 6), Duncan; 6 (dal 46’ Mandragora 6); Bonaventura 5,5 (dal 62’ Barak 5,5); Ikone 5,5, Beltran 6 (dal 62’ Nzola 5,5), Nico Gonzalez 6. All.: Italiano 6

Marcatori: 90'+5 Immobile (L)

Ammoniti: Lazzari (L), Rovella (L), Zaccagni (L); Duncan (F), Ikonè (F), Bonaventura (F)

Arbitro: Mercenaro

I top e flop biancocelesti

Immobile 7: Tocca un pallone pesantissimo. Il rigore al 95esimo che vale la vittoria alla Lazio.

Castellanos 6: Lotta come un leone, recuperando diversi palloni. Poco servito, non punge in zona gol.

Luis Alberto 5: Lo spagnolo in riserva paga la stanchezza. Sbaglia quasi tutti i palloni giocati. Molto impreciso anche sui piazzati. Inoltre cestina una ghiotta palla gol.

Zaccagni 5: Partita da dimenticare per il 20 laziale. Mai pericoloso, perde in maniera netta il duello con Parisi.