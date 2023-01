Lazio-Fiorentina 1-1: Gonzalez riprende Casale, frenata biancoceleste. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia per uno a uno all'Olimpico contro una buona Fiorentina. Occasioen sprecata per gli uomini di Sarri che dopo pochi minuti sbloccano la partita con un bel gol di Casale, il primo in maglia biancoceleste. Col passare del tempo però la Lazio si abbassa troppo e concede il possesso alla Fiorentina che ad inizio ripresa pareggia con Nico Gonzalez. Non è la Lazio brillante ammirata col Milan, ma gli uomini Sarri creano un paio di occasioni con Immobile che dà la scossa alla squadra. Nel finale la traversa salva i biancocelesti dalla clamorosa sconfitta. La Lazio resta terza in classifica a pari punti con Milan e Atalanta ma superata dall'Inter.

Lazio-Fiorentina, la cronaca

All’ottavo la Lazio passa in vantaggio con Casale. Il difensore biancoceleste è il più lesto di tutti con l’esterno destro a spedire in rete un pallone vagante in area di rigore. Al 17esimo ci prova col mancino da fuori area Nico Gonzalez, ma il tiro non inquadra la pota di Provedel. Al 28esimo il portiere della Lazio è bravo invece a deviare in angolo una conclusione di Jovic dal limite dell’area. Ad inizio ripresa tiro di Bonaventura, parato da Provedel. Al 49esimo gran mancino di Nico Gonzalez che firma il pareggio viola. Al 53esimo Marusic recupera palla e poi scarica un violento siistro che esce di poco alto. Al 60esimo occasione Lazio con Zaccagni che serve Felipe Anderson dentro l’area di rigore ma il destro del brasiliano è impreciso e termina largo. Al 66esimo grande intervento super di Provedel che vola sul colpo di testa di Jovic. Al 75esimo Lazio a centimetri dal gol con Immobile che controlla col destro e calcia, il pallone esce largo di pochissimo. Al 94esimo grande intervento di Provedel che salva la Lazio su tiro di Saponara. Sul corner seguente traversa di Milenkovic.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6,5; Marusic 6,5, Casale 7, Romagnoli 6,5, Hysaj 5,5 (dal 71’ Lazzari 6); Cataldi 5 (dal 63’ Marcos Antonio 6), Milinkovic-Savic 5, Luis Alberto 6 (dal 63’ Vecino 5,5); Pedro 6 (dal 71’ Immobile 6), Felipe Anderson 5, Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Dodò 6,5, Milenkovic 5, Ranieri 6 (dall’85’ Igor s.v.), Biraghi 6; Bonaventura 5,5 (dal 73’ Mandragora 6), Amrabat 6, Barak 6,5; Gonzalez 7 (dal 73’ Ikone 6,5), Jovic 5,5 (dall’85’ Cabral s.v.), Kouame 5,5 (dal 46’ Saponara 5,5). All.: Italiano 6,5

Marcatori: 8’ Casale (L); 49’ Nico Gonzalez (F)

Ammoniti: Zaccagni (L), Immobile (L); Kouame (F), Saponara (F), Amarabat (F)

Arbitro: Colombo

I top e flop biancocelesti

Casale 7: Prima gioia, pregevole, in maglia biancoceleste. Bene anche in fase difensiva.

Provedel 6,5: Un paio di ottimi interventi che salvano la Lazio. Incolpevole sul gol.

Milinkovic-Savic 5: Giornata no per il serbo. Sbaglia tanto, molto discontinuo.

Cataldi 5: Troppo morbido per ben due volte su Nico Gonzalez in occasione del gol viola. Diversi palloni e contrasti persi.