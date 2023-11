Lazio-Feyenoord: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League in tv e in diretta streaming

Martedì 7 novembre alle ore 21:00 la Lazio sfiderà il Feyenoord all’Olimpico per la quarta giornata del Girone E di Champions League. Dopo la sconfitta di Rotterdam, i biancocelesti sono scivolati al terzo posto del girone guidato dall’Atletico Madrid (7 punti), con 4 punti, olandesi secondi a quota 6. Causa divieto di trasferta all’Olimpico non saranno presenti i tifosi ospiti.

Lazio-Feyenoord, le ultime di formazione

Diversi cambi di formazione per Maurizio Sarri. Il tecnico è pronto a cambiare il tridente. Partirà dal 1’ Zaccagni dopo la panchina di Bologna insieme a Felipe Anderson. I due sosteranno Ciro Immobile che partirà titolare, ma sarà staffetta con Castellanos in vista del derby di domenica. A centrocampo spazio a Vecino con Luis Alberto. Con loro ci sarà Rovella. Iniziale panchina per Guendouzi. In difesa out Casale, coppia centrale composta da Romagnoli e Patric. Sugli esterni Hysaj e Marusic. In porta il solito Provedel.

Slot va verso la conferma in blocco dell’undici che ha travolto la Lazio a Rotterdam. Terminale offensivo Gimenez (doppietta all’andata) supportato da Stengs e Paixao.

Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Rovella, Luis Alberto, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieunwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao. All.: Slot

Lazio-Feyenoord, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Feyenoord sarà visibile su Sky. Gli abbonati potranno seguire la partita dell’Olimpico collegandosi ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport, o su SkyGo su pc, tablet e smartphone. La sfida sarà visibile anche su Inifinity+ oppure su Now.