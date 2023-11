Lazio-Feyenoord 1-0: basta Immobile, biancocelesti secondi nel girone di Champions League

La Lazio vince per uno a zero contro il Feyenoord nella quarta giornata del Girone E di Champions League. I biancocelesti approcciano bene il match ma col passare dei minuti lasciano il pallino del gioco, sterile, agli olandesi che però non pungono. A decidere l'incontro importantissimo per il cammino europeo della Lazio, il capitano Immobile con un gol dei suoi in profondità sul filo del fuorigioco. Rete pesantissima che catapulta gli uomini di Sarri, che giocano una partita poco brillante, al secondo posto del girone con 7 punti, a -1 dall'Atletico Madrid e a +1 proprio dalla squadra di Rotterdam. Celtic prossimo avversario sempre all'Olimpico. Risultato importante che arriva prima del Derby a cui la Lazio arriva col morale alle stelle.

Lazio-Feyenoord, la cronaca

Al 31esimo prima grande occasione della partita ed è per il Feyenoord con Gimenez che calcia a botta sicura in diagonale trovando la superba risposta di Provedel. Olandesi ancora pericolosi dalle parti di Provedel con un tiro di Paixao che esce di poco. Nel recupero la Lazio passa in vantaggio: Vecino recupera palla e serve Felipe Anderson, il brasiliano trova un gran filtrante per Immobile che salta il portiere depositando in rete il pallone dell’1-0. Prima dell’intervallo Romagnoli di testa su corner di Luis Alberto sfiora il 2-0. Al 68esimo colpo di testa pericoloso di Gimenez che sfiora il palo. Nel recupero altra parata di Provedel che salva il risultato.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 7; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 6 (dal 78’ Pellegrini s.v.); Vecino 6,5 (dal 78’ Rovella s.v.), Kamada 5,5 (dal 53’ Guendouzi 6), Luis Alberto 5,5; Zaccagni 6 (dal 63’ Pedro 6), Immobile 7 (dal 63’ Castellanos 5,5), Felipe Anderson 6,5. All.: Sarri 6

Feyenoord (4-3-3): Bijlow 6; Nieunwkoop 5,5 (dal 20’ Trauner 5,5, dal 74’ Jahanbakhsh s.v.), Geertruida 5, Hancko 5,5, Hartman 5,5; Wieffer 5,5, Zerrouki 5,5 (dall’81’ Ueda s.v), Timber 5,5 (dall’81’ Milambo s.v.); Stengs 5,5, Gimenez 6,5, Paixao 6,5 (dal 74’ Ivanusec). All.: Slot 6

Marcatori: 45’+1 Immobile (L)

Ammoniti: Vecino (L); Nieunwkoop (F), Zerrouki (F), Wieffer (F)

Arbitro: Marciniak (POL)

I top e flop biancocelesti

Immobile 7: Un pallone giocabile e un gol, bello ma soprattutto pesantissimo per la Champions League della Lazio.

Vecino 6,5: Solita esperienza del sudamericano che recupera in tackle il pallone da cui parte l’azione del gol di Immobile.

Provedel 7: Due super parate. Una nel primo tempo sullo 0-0 e un'altra sull'ultimo pallone nel recupero. Decisivo.

Kamada 5,5: Non sfrutta la sua occasione da titolare. Poco coinvolto.