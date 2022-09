Europa League: dove vedere in tv Lazio-Feyenoord. Le probabili formazioni

Giovedì 8 settembre alle ore 21:00 la Lazio ospita all'Olimpico il Feyenoord per la prima giornata del gruppo F di Europa League. Subito la sfida più importante per gli uomini di Sarri che vogliono dimenticare la sconfitta contro il Napoli e le polemiche arbitrali, e non, che rischiano di costare care al tecnico biancoceleste.

Lazio-Feyenoord, le ultime di formazione

Ampio turnover in programma per Maurizio Sarri. In porta torna Luis Maximiano dopo l'espulsione lampo alla prima giornata contro il Bologna. Davanti al portiere portoghese linea a 4 con Lazzari e Patric insieme a Hysaj ed uno fra Gila e Casale, con l'ex Verona favorito (prevista staffetta fra i due). Turno di riposo in vista per Romagnoli. A centrocampo può essere confermato Cataldi vista la squalifica in campionato per blasfemia rimediata contro il Napoli e indisponibile per Verona. Dal 1' ci sarà Milinkovic insostituibile, mentre Basic è il favorito per completare il reparto. In attacco spazio a Zaccagni con Immobile e Felipe Anderson. Dalla panchina Cancellieri e Pedro entrambi alle prese con qualche problema fisico ma disponibili.

Gli olandesi battuti dalla Roma nella finale di Conference League dello scorso anno hanno perso diversi pezzi pregiati. Nel 4-3-3 di Slot spazio in attacco all'ex Ajax Danilo, mentre a guidare il centrocampi ci sarà Kocku.

Lazio-Feyenoord, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Luis Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Kocku, Szymanski, Timber; Walemark, Danilo, Dilrosun. All.: Slot.

Lazio-Feyenoord, dove vedere la partita

La partita Lazio-Feyenoord, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky, ma anche in chiaro. Per quanto riguarda Dazn la partita sarà visibile dagli abbonati collegandosi tramite app alle proprie smart tv oppure basterà collegare al televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Su Sky la partita sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Gli abbonati potranno guardare la sfida dell'Olimpico anche tramite SkyGo il servizio streaming di Sky. Disponibile anche NOW.

Infine la partita fra biancocelesti e olandesi sarà visibile in chiaro su TV8 o in alternativa in streaming sul sito del canale.