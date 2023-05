La Lazio festeggia il decennale della "Coppa in Faccia"

26 maggio 2013-26 maggio 2023. La storica vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio in finale nel derby contro la Roma è prossima a compiere dieci anni. Una data speciale per la sponda biancoceleste del Tevere, da incubo per quella giallorossa. In occasione della ricorrenza la Lazio ha in programma qualcosa di speciale.

Il kit special

Un kit speciale per una data speciale. La Lazio in occasione dei 10 della "Coppa in Faccia" ha preparato per i suoi tifosi l'Anniversary Kit". Si tratta di una divisa da gara in tessuto 100% poliestere riciclato, altamente traspirante e performante. Ad esso è accompagnato una capsule collection di abbigliamento freetime e accessori, composta da una track jacket, t-shirt, un cappellino, una sciarpa, uno zainetto e una gymsack e un pallone. Ogni maglia sarà venduta in numero limitato all'interno di un cofanetto celebrativo color nero e oro.

La maglia può essere personalizzata.

Lulic e il 71

Un nome e cognome e un minuto che sono storia per la Lazio: Senad Lulic '71. In quel momento il bosniaco ha scritto una pagina della storia del club e dei derby. In occasione delle celebrazioni per i 10 anni della Coppa Italia, Lulic potrebbe tornare nella Capitale come ospite speciale per la partita che la Lazio giocherà in casa contro la Cremonese per la 37esima giornata di Serie A nel weekend 27-28 maggio. Giornata che Lulic festegerebbe insieme al popolo laziale e insieme a Radu un superstite del 26 maggio 2013 pronto a dire addio al calcio ma non alla Lazio.

Queste le parole di Lotito ai microfoni del club in chiave celebrazioni: "Festeggeremo nei prossimi giorni la ricorrenza del decennale della vittoria del 26 maggio, abbiamo preparato un evento ad hoc, speriamo possa rappresentare un momento di gioia e di festa, accompagnato anche dai risultati del campionato”.