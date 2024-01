La Lazio compie 124 anni: i festeggiamenti dei tifosi a Piazza della Libertà

9 gennaio 1900-9 gennaio 2024. La S.S. Lazio compie 124 anni e come di consueto, nella notte fra l'8 e il 9 gennaio i tifosi biancocelesti si sono riunini a Piazza della Libertà, luogo dove Bigiarelli fondò il club, per festeggiare tutti insieme il compleanno della propria squadra.

Tanti i tifosi presenti che hanno sventolato le biandiere biancocelesti e cantato gli storici cori del tifo laziale e della Curva Nord. Un compleanno speciale concluso con lo spettacolo pirotecnico organizzato dalla Curva Nord e Tribuna Tevere.

L'Onorevole Paolo Trancassini presidente del Lazio Club Montecitorio ha dichiarato: "Oggi celebriamo con orgoglio i 124 anni dalla fondazione della prima squadra della Capitale. Tanti auguri alla nostra amata SS Lazio che in questi anni ci ha regalato tante emozioni e successi. In 124 anni di storia la SS Lazio ha fatto crescere tanti campioni, anche di livello internazionale, trasmettendo valori positivi e un senso di appartenenza e aggregazione. Oggi celebriamo questo compleanno importante con lo stesso amore di sempre e con l’orgoglio di far parte di questa grande famiglia: sempre forza Lazio, di Padre in Figlio.”

Festeggiamenti particolari con una spinta in più visto che il compleanno della Lazio cade in questo 2024 alla vigilia del derby contro la Roma di Coppa Italia. Infatti domani, mercoledì 10 gennaio all'Olimpico si disputerà la seconda stracittadina stagionale, questa volta in gara secca, valida per i quarti della coppa nazionale. Per l'occasione il tifo organizzato della Lazio ha annunciato di aver preparato una coreografia speciale.