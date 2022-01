La Lazio compie 122 anni. Ecco come partecipare ai festeggiamenti

Domenica 9 gennaio 2022, la Lazio compierà 122 anni. Un compleanno speciale per il club capitolino che insieme alla Fondazione SS Lazio 1900 lo festeggerà a Piazza della Libertà luogo della fondazione dei biancocelesti.

Il programma

Alle ore 10 è previsto un momento di cura e manutenzione affidata da Roma Capitale alla Fondazione SS Lazio 1900. Mentre alle ore 12 ci sarà una sorpresa che arricchirà il luogo della fondazione all'insegna della sostenibilità e della natura.

Come partecipare

Per partecipare sarà necessario inviare una mail all'indirizzo fondazione@sslazio.org e presentarsi alla Piazza in tenuta sportiva. Durante la celebrazione saranno rispettate tutte le direttive anti contagio Covid-19 e quindi sarà obbligatorio l'uso della mascherina.

L'annuncio della Fondazione SS Lazio 1900

I festeggiamenti per i 122 anni dalla fondazione del club biancoceleste, sono stati annunciati dalla Fondazione SS Lazio 1900. Ecco il post integrale: "Domenica sono 122… vi aspettiamo assieme alla Società Sportiva Lazio a piazza della Libertà per festeggiare insieme… con una sorpresa in onore dei Fondatori, a cui va il nostro eterno ringraziamento per aver dato vita all’Ideale"