Coppa Italia femminile, ecco il girone della Lazio

La Coppa Italia 2021/2022 della Lazio Women partirà il 17 ottobre. Il sorteggio di composizione dei gironi della nuova edizione della coppa nazionale per le ragazze di Carolina Morace, è arrivato alla vigilia della terza giornata di Serie A che vedrà le biancocelesti ospitare il Milan. La Lazio arriva da due sconfitte consecutive in campionato, contro Sampdoria e Inter.

Le avversarie della Lazio in Coppa Italia

La Lazio Women inserita nel gruppo F se la vedrà con la Fiorentina e il Brescia che milita nel campionato di Serie B, e già avversarie delle biancocelesti nella scorsa Coppa Italia. Nell'ultima edizione, le aquile non superarono la fase a gironi per la differenza reti a sfavore rispetto all'Inter, nonostante chiuserò i girone con quattro punti proprio come le nerazzurre.

Il calendario della Lazio in Coppa Italia

La Lazio scenderà in campo in trasferta nella prima giornata, il 17 ottobre, contro il Brescia. Durante la seconda giornate si sfideranno in terra lombarda, le rondinelle e le toscane. La Lazio giocherà poi l'ultima giornata il 19 dicembre, in casa contro la Fiorentina.

La Coppa Italia femminile

La Coppa Italia femminile vede partecipare tutte le 24 squadre di Serie A e Serie B (12+12). I 24 club sono inseriti in otto gironi da otto squadre ciascuno, con le prime 8 teste di serie che riposeranno per la prima giornata e che poi giocheranno due partite in trasferta. Le vincitrici degli otto gironi saranno qualificate per i quarti di finali.