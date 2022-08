Vice-Immobile: torna un amato ex?

La Lazio monitora ancora la situazioni attaccanti alla ricerca di un vero e proprio vice-Immobile. Infatti nonostante l'arrivo di Cancellieri che ha colpito positivamente Sarri, e la partenza di Muriqi i biancocelesti cercheranno di piazzare un altro colpo in attacco.

Torna Caicedo?

Sale la voglia di Caicedo alla Lazio e viceversa. L'attaccante ecuadoriano infatti è un beniamino della tifoseria ed è rimasto molto legato ai colori biancocelesti. Sui social un tifoso laziale ha chiesto all'attaccante di tornare alla Lazio e la risposta di Caicedo è stata: "Mi vengono i brividi" con tanto di cuore celeste. Caicedo ('88) è adesso svincolato dopo l'esperienza infelice al Genoa prima e all'Inter poi ed è alla ricerca di una nuova squadra.

Caicedo e la Lazio

Felipe Caicedo ha vestito la maglia della Lazio per quattro stagione collezionando 139 presenze e 33 gol. Beniamino della tifoseria nell'era Inzaghi, Caicedo è stato l'uomo degli ultimi minuti, la Zona Caicedo, siglando gol importanti e spesso decisivi a pochi istanti dal triplice fischio. La Lazio monitora la sua posizione ma gli obiettivi biancocelesti per l'attacco sono altri.

I nomi per l'attacco

Il nome numero uno per l'attacco della Lazio resta quello di Dries Mertens ('87). L'attaccante belga è infatti in cima alla lista dei desideri di Sarri, che ha avuto contatti telefonici con l'attaccante per spingerlo a Roma. Nonostante le smentite di Lotito, Mertens resta un obiettivo sensibile e possibile però a determinante condizioni ovvero un contratto non superiore a 3 milioni di euro circa. L'affondo deciso ancora non c'è stato ma Mertens resta nel mirino anche perchè richiesta esplicita di Sarri che vede in lui l'attaccante di scorta di Immobile ma anche come innesto fra i titolari per far fare alla squadra il salto di qualità. Se Mertens è un nome concreto, sfumato è Belotti ('93) che ha scelto la Roma. Sul Gallo però da parte della Lazio c'è stato solo un timido sondaggio visto che il calciatore era in orbita giallorossa da tempo e preferiva Trigoria a Formello, con la Lazio quindi mai davvero in corsa per l'ex Torino. Più defilato Kean (2000) in prestito alla Juventus dall'Everton che rientra nei nomi offerti dalla scuderia Raiola a Lotito.