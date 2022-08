La Lazio in Europa League: le avversarie e il calendario del girone F

La Lazio prima di scendere in campo e annientare l'Inter dell'ex Inzaghi, aveva scoperto il suo girone di Europa League. La squadra di Sarri inserita nel gruppo F affronterà gli olandesi del Feyenoord, i danesi del Midtylland e gli austriaci dello Sturm Graz.

Il Feyenoord

Il Feyenoord è una vecchia conoscenza della Capitale. I tifosi olandesi infatti sono stati protagonisti di vandalismo in Città nel 2015 con la Barcaccia di Piazza di Spagna danneggiata. Più recentemente la squadra di Rotterdam ha incontrato la Roma in finale di Conference League. Il Feyenoord sconfitto da Pellegrini e compagni a Tirana però è una squadra diversa rispetto a quella che affronterà la Lazio. La squadra olandese ha infatti perso pedine importanti come Dessers (ora alla Cremonese) e capitan Senesi. Il Feyenoord resta comunque l'ostacolo principale fra la Lazio e gli ottavi di finali con l'allenatore Slot che ha mantenuto un'idea propositiva di calcio e affidato le chiavi dell'attacco a Danilo ex Ajax. Resta da monitorare anche Geertruida terzino classe 2000 che già contro la Roma aveva fatto vedere spunti interessanti, Kokcu è il punto fermo del centrocampo. Nella storia ci sono solo due precedenti fra Lazio e Feyenoord che risalgono al 2000 con le due squadre inserite nello stesso di Champions League. Il bilancio sorride agli olandesi con una vittoria (all'Olimpico) e un pareggio.

Il Midtylland

I danesi del Midtylland sulla carta non rappresentano un problema per la Lazio di Sarri. Sulla panchina del club danese è da poco approdato Capellas tecnico spagnolo che punta al possesso palla e al gioco offensivo affidandosi al 3-4-3 come modulo di partenza. Ad oggi il Midtylland non naviga in buone acque in campionato avendo collezionato 6 punti in sei partite. La stella della squadra è Pione Sisto, esterno ugandese con un passato importante al Celta Vigo in Spagna e cresciuto proprio nel club danese. Fari anche su Onyedika centrocampista nigeriano su cui è forte l'interesse del Milan.

Lo Sturm Graz

Fanalino di coda lo Sturm Graz. Nella sua bacheca vanta 3 scudetti austriaci l'ultimo nel 2011 ma si è spesso classificata in Europa fra Champions League e competizioni minori. Lo scorso anno ha chiuso al secondo posto in campionato, mentre nella stagione in corso ha perso terreno dalla vetta. Hojlund stellina della squadra (6 gol in 8 partite) ha appena fatto le valigie per approdare in Serie A all'Atalanta lasciando un buco nell'attacco austriaco. Lo Strum Graz del tecnico Ilzer affezionato al 4-3-1-2 è in pieno cambio tattico. A. trascinare la squadra ci penserà Sarkaria ('96) ex Austrai Vienna. Nella storia ci sono due precedenti fra Lazio e Sturm Graz con il bilancio in parità con una vittoria a testa. Il doppio confronto risale al 2002 al terzo turno di Coppa Uefa con la Lazio che passò il turno grazie alla vittoria in trasferta, nell'andata per tre a uno grazie ai gol di Chiesa e Inzaghi (doppietta) rendendo dolce la sconfitta dell'Olimpico.

Il calendario della Lazio

La Lazio inizierà il suo girone all'Olimpico contro il Feyenoord e lo chiuderà proprio a Rotterdam. Ecco di seguito il calendario dei biancocelesti per la fase a gironi dell'Europa League: