Lazio, le possibili avversarie dei sedicesimi di Europa League

ll pareggio per zero a zero contro il Galatasaray ha condannato la Lazio al secondo posto del Girone E di Europa League. Adesso per i biancocelesti si aprono le porte dei sedicesimi, dove però le insidie sono molteplici.

Lazio, le possibili avversarie

Lunedì 13 dicembre la Lazio saprà quale sarà la sua avversaria nei sedicesimi di Europa League che si svolgeranno il 17 e 24 febbraio in partite di andata e ritorno. Tanti i pericoli per la squadra di Sarri fra tutti: gli spagnoli del Siviglia (vincitore di quattro delle ultime otto edizioni della competizione) e il Barcellona di Xavi, il Borussia Dortmund di Haland e il Porto dell'ex biancoceleste Conceicao. Più abbordabile lo Sheriff, che però ha battuto il Real Madrid in Champions League. Via di mezzo lo Zenit e il Lipsia, ma soprattutto per i primi fa paura la trasferta nella fredda Russia.

Oltre il Galatasaray

La Lazio però prima di affrontare il playoff di Europa League dovrà dimenticare le due partite col Galatasaray. Contro i turchi di Terim infatti i biancocelesti, fra andata e ritorno, hanno giocato due pessime partite che sono costate il pass diretto per gli ottavi di finale. Nell'atto conclusivo della fase a gironi all'Olimpico, la Lazio non ha fatto girare il pallone alla consueta velocità facendo il gioco della formazione turca tutta dietro a difendere porta e primato. Poca velocità e aggressività, troppi passaggi corti in orizzontale, e ritmo troppo basso così la Lazio si è arenata non riuscendo a sfondare il muro davanti a Muslera. Un passo indietro rispetto al bel primo tempo di Marassi contro la Sampdoria e che adesso "regala" a febbraio due sfide infrasettimanali al cardiopalma, che Sarri avrebbe volentieri evitato.

Per continuare il cammino europeo la Lazio, deve sì sperare in un sorteggio favorevole, ma dovrà andare oltre l'opaca prestazione contro il Galatasaray. Questo vuol dire mostrare il meglio del Sarrismo biancoceleste con continuità di risultati e prestazioni, il tallone d'Achille della Lazio di questa stagione dall'andamento troppo altalenante.