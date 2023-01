Lazio-Empoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 8 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico la Lazio giocherà la sua prima partita casalinga del 2023 contro l'Empoli. Per la sfida contro i toscani i biancocelesti non potranno beneficiare del sostegno della Curva Nord squalificata per una giornata dal giudice sportivo dopo i cori razzisti nei confronti di Banda e Umtiti avvenuti nella sconfitta laziale col Lecce.

Lazio-Empoli, le ultime di formazione

Maurizio Sarri recupera Luis Alberto. Fra fastidi fisici e mal di pancia di mercato, lo spagnolo è prossimo al rientro e si candida per giocare dal 1' domenica, è favorito su Vecino. A completare il centrocampo Milinkovic e Cataldi. Dalla panchina Basic. In attacco stringe i denti e ci sarà Immobile, supportato da Zaccagni e Felipe Anderson in vantaggio su Pedro. In difesa confermati Romagnoli e Casale al centro con Lazzari e Marusic terzini. In porta il solito Provedel.

Zanetti lancia in attacco Caputo, ex obiettivo di mercato della Lazio. Suo partner d'attacco sarà Satriano e sulla trequarti agirà Baldanzi. In panchina Bajrami. Squalifiato l'ex Akpa Akpro.

Lazio-Empoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzar, Casale, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Marin, Grassi, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. All.: Zanetti

Lazio-Empoli, dove vederla

La partita Lazio-Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida dell'Olimpico scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a a console PlayStation o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra capitolini e toscani sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.