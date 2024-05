Lazio-Empoli: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 12 maggio alle ore 12:30 la Lazio scende in campo all’Olimpico contro l’Empoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Per l’occasione i biancocelesti celebreranno i 50 anni dalla vittoria dello storico primo scudetto.

Lazio-Empoli, le ultime di formazione

Igor Tudor non recupera Provedel. Il tecnico croato ha infatti lasciato intendere che sarà ancora Mandas il titolare della porta laziale. In difesa agiranno Romagnoli, Patric e Hysaj, verso il forfait Casale. Assente Gila. Stop per Luis Alberto non covocato. Sulla trequarti con Felipe Anderson può gicoare Guendouzi con Vecino in mezzo al campo con Kamada, Sugli esterni Zaccagni e Marusic. Sulla trequarti Felipe Anderson.In dubbio Ciro Immobile non al meglio, pronto Castellanos.

Nei toscani in cerca di punti salvezza guiderà l’attacco Niang supportato da Cambiaghi e Fazzini. Dalla panchina l'ex Roma Destro. In porta Caprile, in difesa c’è Luperto

Lazio-Empoli, le probabili formazioni

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Kamada, Vecino, Zaccagni; Guendouzi, Felipe Anderson; Castellanos. All.: Tudor

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Berezeszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang. All.: Nicola

Lazio-Empoli, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Empoli sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Gli abbonati potranno seguire la sfida collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli utenti Sky potranno vedere la partita tramite i canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport oppure SkyGo.