Lazio-Empoli: dove vedere la partita in tv e in streaming

Giovedì 6 gennaio la Lazio scenderà in campo all'Olimpico alle 14:30 contro l'Empoli e bagnerà così il suo 2022. Sarri ha alcuni problemi di formazione legati alla difesa dove rischiano di mancare sia Luiz Felipe che Acerbi. In attacco però ritorna Ciro Immobile dopo i problemi legati al Covid.

Lazio-Empoli, le ultime di formazione

I problemi di formazione per Sarri sono legati alla difesa. Recuperato Hysaj, sono in dubbio entrambi i centrali di difesa. Acerbi è alle prese con dei problemi muscolari che si porta dall'ultima del 2021 contro il Venezia, mentre Luiz Felipe ha lasciato l'allenamento in anticipo. Sarri potrebbe non rischiare visto l'impegno successivo contro l'Inter e quindi scaldano i motori Radu e Patric. Marusic completerà il pacchetto difensivo. A centrocampo agiranno Milinkovic, Luis Alberto e Cataldi. In attacco certi del posto Immobile e Pedro, ballottaggio Felipe Anderson e Zaccagni con il brasiliano avanti.

L'Empoli scenderà in campo all'Olimpico con le solite certezze: Pinamonti e Di Francesco guideranno l'attacco. A centrocampo Bajrami va verso la panchina, al suo posto ci sarà Henderson. Difesa guidata dall'esperto Tonelli.

Lazio-Empoli, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Patric, Radu, Marusic; Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All.: Andreazzoli.

Lazio-Empoli, dove vedere la partita

La partita fra Lazio ed Empoli sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. La sfida dell'Olimpico sarà visibile tramite app su smart tv, oppure basterà collegare una console XBox o Playstation alla tv. In alternativa si potranno utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegare il TIMVISION Box alla tv. Sempre valida la scelta di seguire la partita in streaming su smartphone, tablet o pc.