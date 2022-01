Lazio-Empoli 3-3: Milinkovic-Savic salva Sarri. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio pareggia all'Olimpico la sua prima partita del 2022 per 3 a 3 contro l’Empoli, sbagliando pure un rigore con Immobile. Il Sarrismo perde ancora una volta, trafitto dal gioco veloce, rapido, pulito dell’Empoli di Andreazzoli che mette in difficoltà la retroguardia laziale, alta e lenta, bucata pià volte dai giocatori toscani. I biancocelesti risorgono però grazie a Milinkovic che si rimette a fare quello che faceva con Inzaghi, ovvero l’attaccante a supporto di Immobile. Il serbo è il fattore della partita: con un assist e due gol salva Sarri e la Lazio dalla sconfitta. Biancocelesti pieni di amnesie e a volte troppo leziosi, ma che portano a casa un punto insperato per come si era messa la partita.

Lazio-Empoli, la cronaca della partita

Inizio shock della Lazio. Dopo poco più di tre minuti Strakosha esce in ritardo e travolge Di Francesco, per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto Bajrami non sbaglia. La Lazio è ancora in vacanza, e l’Empoli raddoppia all’ottavo. Zurkowski tutto solo dentro l’area di rigore batte per la seconda volta Strakosha. La Lazio di rabbia accorcia le distanze con il soito Immobile, che di testa trasforma in rete il cross di Milinkovic. Al 29esimo azione perfetta di contropiede della Lazio, ma Luis Alberto invece di tirare di tacco serve Felipe Anderson che calcia sulla traversa. Nella ripresa la Lazio spinge ci prova con Luis Alberto, ma il gol arriva grazie a Milinkovic. Il serbo di destro al volo spedisce in rete un cross perfetto di Felipe Anderson. Subito dopo i biancocelesti sfiorano il gol con Immobile ma è super Vicario a dire di no. Al 75esimo però Di Francesco gela l’Olimpico. L’ex attaccante del Bologna spinge in rete un assist di Marchizza che prima aveva scartato Luiz Felipe con un tunnel. Al 78esimo la Lazio trova il gol del pari con Patric, ma dopo tre minuti di Var l’arbitro annulla per fallo di mano dello spagnolo. All’86esimo l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Lazio per una sbracciata di Luperto su Immobile. Dal dischetto il capitano biancoceleste sbaglia facendosi murare da Vicario che indovina l’angolo. Milinkovic al 93esimo fa 3 a 3 segnando di testa il gol del pareggio che chiude l’incontro sul 3 a 3.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Strakosha 5; Hysaj 5 (dall’89’ Lazzari), Luiz Felipe 5, Acerbi 5,5 (dal 25’ Patric 5,5), Marusic 5; Cataldi 5,5 (dal 59’ Leiva 6), Milinkovic 8, Luis Alberto 5,5; Pedro 5,5 (dal 59’ Zaccagni6,5 ), Felipe Anderson 6, Immobile 6. All.: Sarri 5,5.

Empoli (4-3-1-2): Vicario 7; Stojanovic 6,5; Luperto 5,5, Ismajli 5,5, Parisi 6,5 (dal 33’ Marchizza 6,5); Zurkowski 7 (dal 46’ Bandinelli 5,5), Ricci 6 (dal 73’ Viti 6), Henderson 6; Bajrami 7 (dal 62’ Stulac 6); Di Francesco 7, La Mantia 6 (dal 73’ Pinamonti 6). All.: Andreazzoli 6,5.

Marcatori: 14’ Immobile (L), 66’, 93' Milinkovic (L); 6’ Bajrami (E), 8’ Zurkowski (E), 75’ Di Francesco (E)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Pedro (L), Marusic (L), Luis Alberto (L); Parisi (E), Marchizza (E), Luperto (E), Bandinelli (E)

Arbitro: Giua

I top e i flop biancocelesti

Milinkovic 8: Il serbo è il salvatore dei biancocelesti. Il numero 21 prima serve l’assist ad Immobile e poi realizza la doppietta che salva Sarri.

Immobile 6: Croce e delizia. Segna il gol che accorcia le distanze ma pesa come un macigno l’errore dal dischetto.

Strakosha 5: Una sua uscita completamente fuori tempo, condanna la squadra alla rimonta dopo pochi minuti.

Hysaj 5: Tatticamente buona partita ma il retropassaggio killer che porta al calcio di rigore per l’Empoli è gravissimo.