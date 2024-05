Lazio-Empoli 2-0: Vecino ancora in gol, Mandas para tutto

Nella giornata in cui la Lazio festeggia i 50 anni dalla vittoria del primo storico scudetto, la squadra di Tudor batte per due a zero l'Empoli. Il successo dei biancocelesti, davanti a oltre 50mila tifosi presenti allo stadio, arriva grazie ai gol di Patric e Vecino, uno per tempo. Lazio non brillantissima ma cinica e che ringrazia anche Mandas in un'ottima giornata che ci mette più volte i guantoni per salvare la porta. I tre punti consentono alla Lazio di qualificarsi aritmeticamente per una coppa europea nella prossima stagione.

Tabellino

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi (dal 65’ Vecino), Kamada (dall’88’ Cataldi), Marusic; Zaccagni (dal 76’ Pedro), Felipe Anderson (dal 65’ Rovella); Immobile (dal 65’ Castellanos). All.: Tudor

Empoli (3-5-1-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto (dal 77’ Shpendi); Gyasi, Bastoli (dal 56’ Cambiaghi), Marin, Maleh (dal 76’ Fazzini), Pezzella (dal 66’ Cacace); Cancellieri; Caputo (dal 66’ Destro). All.: Nicola

Marcatori: 45’+3 Patric (L), 89’ Vecino (L)

Ammoniti: Lazzari (L), Rovella (L), Romagnoli (L); Gyasi (E)

Arbitro: Aureliano

Ecco le pagelle di RomaToday

Mandas 7: Mette la firma sulla vittoria della Lazio con due interventi di puro istinto. Prima su Caputo nel primo tempo (sullo 0-0) e poi su Shpendi (sull'1-0). Spettacolare il tuffo nel recupero sulla punizione di Cacace.

Patric 7: In difesa concede qualcosa, ma si fa perdonare siglando il gol sotto la Curva Nord che sblocca la partita nel recupero del primo tempo.

Romagnoli 6: Gestisce bene Caputo, qualche problema in più con Destro.

Hysaj 6: Attento, ordinato nelle chiusure.

Lazzari 5,5: Spinge poco e male sulla fascia destra.

Guendouzi 5: Brutta partita del francese. Distratto, impreciso e poco brillante. (dal 65’ Vecino 7: Entra bene e sigla il gol della sicurezza. Confermando la sua miglior stagione in carriera in fase realizzativa).

Kamada 6: Positivo il giapponese. Rischia nel primo tempo con un pallone perso che poteva diventare sanguinoso. La sua prestazione cresce nella ripresa. (dall’88’ Cataldi s.v.)

Marusic 6: Poco sollecitato da Gyasi, si limita a coprire senza strafare.

Felipe Anderson 5,5: Non punge la difesa toscana. (dal 65’ Rovella 5,5: Falloso e nervoso).

Zaccagni 6,5: Non continuo, si accende a tratti. Dal suo corner nasce il gol di Patric. (dal 76’ Pedro 6,5: Stop e visione di gioco superiore rispetto agli altri nel servire l’assist a Vecino che chiude la partita).

Immobile 5,5: Diversi scatti in profondità ma sono uno di nota. Un tentativo che chiama alla parata facile Caprile. (dal 65’ Castellanos 6: Non difende bene il possesso anzi ma ci mette del suo nel ripulire il pallone che porta al gol Vecino).

All.Tudor 7: La Lazio vince e questo basta per centrare la qualificazione in Europa. Indovina i cambi.