Calciomercato Lazio: Emerson si può fare. Ecco perché

La campagna acquisti della Lazio non è ancora finita. Dopo gli oltre 40 milioni di euro spesi da Lotito, e i prossimi arrivi di Vecino e Provedel, i biancocelesti cercano un attaccante ma soprattutto un terzino sinistro.

Il Chelsea dice sì

La priorità per Sarri è quella di un terzino sinistro di ruolo. Il tecnico nella sua prima stagione in biancoceleste ha adattato Hysaj (sul mercato) e Marusic con risultati spesso deludenti, con Radu che non offre garanzie vista l'età avanzata ora chiede a Lotito uno sforzo importante. L'obiettivo numero uno di Sarri è l'ex Roma Emerson Palmieri ('94). Il terzino della Nazionale e campione d'Europa, è di proprietà del Chelsea (contratto fino al 2024) ma è fuori dal progetto del club londinese. Dopo vari tentennamenti i Blues hanno però aperto le porte alla Lazio accettando l'idea di lasciar partire il calciatore in prestito. Infatti il Chesea ha detto sì alla cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Ora la palla passa al calciatore.

Emerson, ostacolo ingaggio

Molto adesso dipenderà dalla volontà del calciatore di tornare nella Capitale, stavolta biancoceleste, e di ritrovare il suo ex allenatore Sarri con cui ha vinto l'Europa League proprio a Londra. Per vestire la maglia della Lazio, Emerson però dovrà abbassare di quasi la metà il suo ingaggio che al Chelsea è di 4,5 milioni di euro. Mossa simile a quella fatta la scorsa estate quando sempre in prestito, Emerson passò al Lione per giocare con continuità. L'arrivo dell'ex Roma offrirebbe a Sarri un titolare indiscusso sulla fascia sinistra che conosce bene la Serie A (42 presenze) e alzerebbe il livello di esperienza e qualità della difesa laziale.

Gli altri nomi

Emerson resta il sogno di Sarri ma sono diversi i nomi che la Lazio segue più o meno interessata per il ruolo di terzino sinistro. Marcelo ('88) è una suggestione di mercato. Svincolato dal Real Madrid, il brasiliano non convince per la sua tenuta fisica. Udogie (2002) dell'Udinese piace ma costa tanto (oltre 20 milioni di euro). Fari accesi su Valeri (1998) della Cremonese valutato non più di 5 milioni di euro. Tifoso laziale può essere la soluzione low cost. Parisi (2000) dell'Empoli piace ma costa circa 10 milioni di euro e c'è da battere la concorrenza dell'Atalanta.