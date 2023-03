Lazio fuori dalla Conference League: le reazioni sui social

La Lazio è stata eliminata dalla Conference League. L’uscita dalla terza coppa europea dei biancocelesti ha scatenato diverse reazioni. Dagli sfottò sui social dei romanisti alla divisione del tifo laziale fra chi vede l’eliminazione come un fallimento, un segnale di mediocrità e occasione persa per vincere un titolo a chi pensa che sia stato un bene uscire dalla coppa.

L’eliminazione

La Lazio si è fermata agli ottavi di Conference League dopo la retrocessione dall’Europa League nella fase ai gironi e la vittoria ai sedicesimi di Conference contro il Cluj. La Lazio è stata eliminata dall’AZ Alkmaar squadra terza del campionato olandese. La squadra di Sarri, che già nel post Bologna pensava solo al derby, è stata sconfitta sia nella sfida dell’Olimpico che in Olanda alla stessa maniera, ovvero in rimonta. La Lazio si è mostrata squadra scarica a livello mentale con l’allenatore che con la qualificazione in bilico a cambiato i titolari pensando alla stracittadina di domenica.

Gli sfottò

L’eliminazione dalla Conference League ha portato a sfottò e critiche al lavoro di Sarri. Il primo ad entrare in gamba testa sui biancocelesti è Mourinho che con la sua Roma si è qualificato ai quarti di Europa League (oggi i sorteggi) e l’anno scorso vinse la Conference League: “La Lazio? Non avrà una terza competizione da giocare...". I tifosi giallorossi invece attaccano dopo che gli avversari avevano sminuito la vittoria della Roma nella scorsa annata: “Ma non era facile vincere questa coppa?”, “Per essere il porta bonsai vedo che ve rode parecchio”, “Avete perso contro quelli del dentifricio”, “la prima squadra della Capitale ad uscire dalla Conference League”.

I tifosi della Lazio

Si divide il popolo laziale sull’eliminazione dalla Conference League. “Meglio così adesso ci concentriamo sul campionato, non abbiamo la rosa per affrontare due competizioni”, “La coppa del nonno è giusto che se la goda la Rometta”, “Io laziale la coppa dei settimi non la voglio” sono i pro eliminazione. Dall’altra parte invece c’è chi critica la squadra e Sarri. “Se non arriviamo quarti Sarri va cacciato”, “Con questa mentalità non si crescerà mai”, “Perché era un fastidio questa coppa?”, “Questo scempio dimostra la mediocrità di una società che non ha progetti. Che amarezza”.

La Lazio arriva così al derby di domenica fuori dalle coppe e con l’unico obiettivo rimasto di centrare il quarto posto. Ora per Sarri vietato sbagliare.