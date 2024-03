Lazio fuori dalla Champions League: le reazioni sui social

La Lazio ha salutato la Champions League. Fatale per la squadra di Sarri la sconfitta sul campo del Bayern Monaco (3-0) con i bavaresi che hanno rimontato il gol di Immobile che aveva deciso invece l’andata dell’Olimpico. Sui social da una parte l’amarezza dei tifosi laziali dall’altra gli sfottò dei rivali della Roma e non.

La delusione dei tifosi

L'amaro in bocca c'è per i tifosi della Lazio. Così come la consapevolezza di aver affrontato una delle big del calcio europeo.

Oggi il Bayern ha mostrato i suoi veri valori. Peccato per la Lazio che aveva fatto un buon primo tempo ma è stata punita anche severamente dagli dei del calcio dopo l’erroraccio di immobile. Musiala fenomeno assoluto ma si sapeva, Pavlocic impressionante.#BayernLazio #UCL — Pippo PALLADINISMO (@pippopalladiano) March 5, 2024

Uscire con qualche rimpianto dalla doppia sfida con il Bayern Monaco, solo alla Lazio poteva succedere. Champions League molto positiva nel totale, peccato perché qualche rammarico rimane per i 180minuti#BayernLazio #Lazio #ForzaLazio — ANTONIOMARIA PIETOSO (@antospietoso) March 5, 2024

Sono più forti e lo sapevamo, 800 milioni di fatturato contro 100, già è tanto averla tenuta in bilico fino al ritorno, altri sono stati umiliati e bullizzati con sette gol sul groppone... #BayernLazio — Fabrizio (@Fabertuc) March 6, 2024

Gli sfottò

Non mancano gli sfottò dei rivali. "A Roma 3 rossi a Monaco 3 rosse", scherza un tifoso ricordando ai laziali i tre cartellini rossi estratti da Di Bello in occasione di Lazio-Milan (0-1, ndr).

A Roma 3 rossi 🟥 🟥 🟥

A Monaco 3 rosse 🍺🍺🍺https://t.co/VpOQs4ozJO#BayernLazio — DAVIDE (@_Davide_U) March 6, 2024

che anche questa fosse una coppa che non gli interessava è stato già detto ? #BayernLazio — Stefano 🇮🇹 (@Sfn1974) March 6, 2024

Da "Aquila" a "Galletto Amburghese Valle Spluga" è stato un attimo #BayernLazio pic.twitter.com/HuDPdCL5H5 — ominostanco (@ominostanco) March 6, 2024

A chi ricorda che l’eliminazione della Lazio influirà sul ranking e la possibilità dell’Italia di portare una squadra in più nella prossima Champions League questo utente risponde:

Apprendo dai giornali che la Lazio non ce l ha fatta e sfuma l obiettivo ranking purtroppo. A proposito, sapete come si tolgono le macchie di spumante dalle pareti?#BayernLazio — Il Conte Di Mo'tepisto (@TrilloGigi) March 6, 2024

Capitolo Immobile

Al centro della discussione dei tifosi anche Ciro Immobile. Il capitano della Lazio aveva deciso l'andata con un gol su rigore, ma all'Allianz Arena ha fallito (sullo 0-0) una grande occasione che avrebbe potuto cambiare le sorti della qualificazione. La tifoseria laziale si divide fra chi difende il proprio bomber a spada tratta e fra chi chiede un ricambio nell'attacco.

Penso che Immobile dovrebbe baciare a vita il culo di Inzaghi #BayernLazio — Lorenzinho (@Lorenzinh08) March 6, 2024