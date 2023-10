Feyenoord-Lazio, trasferta vietata anche per Caicedo. Il messaggio del club

Trasferte vietate per i tifosi di Feyenoord e Lazio per le due sfide di Champions League che indirizzeranno il futuro europeo delle due squadre. Il divieto riguarda anche i tifosi vip e quindi Felipe Caicedo ex attaccante laziale protagonista di un siparietto social con la sua ex squadra.

Niente trasferte

Alta tensione per l’arrivo a Roma dei tifosi olandesi, e per dei laziali a Rotterdam visti i precedenti dal 2015 fino alla scorsa stagione. Questa la premessa per il no del sindaco, capo della polizia e procuratore capo di Roma all'arrivo dei tifosi olandesi col Feyenoord che a sua volta fa sapere le autorità olandesi hanno vietato l’arrivo dei tifosi della Lazio in Olanda per la partita di Champions League. Niente ospiti duque all’Olimpico così come al De Kuip.

Il comunicato della Lazio

Nel pomeriggio di ieri, in seguito alla nota del Feyenoord è arrivato anche un comunicato della Lazio in cui dà la responsabilità del divieto agli olandesi. Ecco il testo: “La S.S. Lazio informa i sostenitori biancocelesti che le autorità di sicurezza olandesi hanno assunto la decisione di non consentire alla tifoseria laziale l’accesso all’interno dello Stadion Feijenoord `De Kuip` di Rotterdam in occasione della gara di UEFA Champions League tra Feyenoord e Lazio in programma mercoledì 25 ottobre alle ore 18:45”.

Niente trasferta per Caicedo

La notizia del divieto di trasferta ha colpito i diversi tifosi della Lazio pronti a partire per Rotterdam. Fra questi Caicedo che sui social scrive: “Avevo già comprato il biglietto”. Al messaggio dell’ex attaccante ha risposto la Lazio con: “Dai ti aspettiamo per la gara di ritorno…o quando vuoi” e una replica “Ci vado”. Un messaggio che certifica il bel ricordo che Caicedo ha lasciato nel cuore dei laziali soprattutto per i suoi innumerevoli gol nel recupero con l’ecuadoriano atteso dunque all’Olimpico dall’affetto della sua gente per Lazio-Feyenoord.