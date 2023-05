Lazio, anche Klose per il decennale della vittoria Coppa Italia contro la Roma

Sale l’attesa in casa Lazio sia per questo rush finale che vede la squadra di Sarri in difficoltà e in lotta per il quarto posto, sia perché si avvicina la festa per il decennale dalla vittoria della Coppa Italia alzata all’Olimpico dopo aver battuto la Roma.

Il kit speciale

Per non dimenticare il 26 maggio 2013 la Lazio ha già lanciato insieme a Mizuno la campagna per il kit speciale dedicato ai tifosi per festeggiare il successo storico contro i giallorossi. I sostenitori biancocelesti infatti potranno celebrare la Coppa in Faccia con l’anniversary kit così composto: una divisa da gara in tessuto 100% poliestere riciclato, altamente traspirante e performante. Ad esso è accompagnato una capsule collection di abbigliamento freetime e accessori, composta da una track jacket, t-shirt, un cappellino, una sciarpa, uno zainetto e una gymsack e un pallone. Inoltre ogni maglia sarà venduta in numero limitato all'interno di un cofanetto celebrativo color nero e oro.

Arriva Klose

Per festeggiare il decennale della Coppa in Faccia, la Lazio ha in mente una grande festa. L’anniversario cadrà in occasione della partita interna contro la Cremonese (fissata per il 28 maggio, ma con anticipi e posticipi di giornata ancora da definire). Per la partita saranno presenti all’Olimpico alcuni degli eroi del 26 maggio. Si attende Lulic, protagonista assoluto con il gol vittoria ma anche Miroslav Klose che ha annunciato la sua presenze parlando ospite della trasmissione Supertele su Dazn: “Credo che tornerò a breve all'Olimpico per festeggiare il decennale del 26 maggio insieme ai miei vecchi compagni".

Klose e la Lazio

Miroslav Klose è rimasto legatissimo ai colori biancocelesti. Nella Capitale il campione tedesco ha giocato per cinque stagione collezionando 171 presenze e 63 gol. Tanti momenti importanti per l’attaccante come la qualificazione alla Champions League strappata a Napoli, la vittoria della Coppa Italia e il gol allo scadere nel Derby che è valso la vittoria ai biancocelesti.