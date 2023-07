Calciomercato Lazio: Lotito accelera, D'Ambrosio si avvicina

Come anticipato domenica 2 luglio, Danilo D’Ambrosio è un obiettivo più che concreto della Lazio. Il difensore svincolatosi dall'Inter è molto vicino a vestire la maglia biancoceleste per la prossima stagione.

L’incontro

Per la prossima settimana è previsto un incontro fra la Lazio e il giocatore, svincolato, per chiudere l’affare. L’ex Inter ha richieste economiche a portata della casse biancocelesti circa due milioni di euro e sarebbe felice di giocare nella Lazio che garantirebbe al difensore la possibilità di competere ad alti livelli dopo l’esperienza in nerazzurro. Si lavora per un biennale.

D’Ambrosio, il jolly

Danilo D’Ambrosio (1988) è un giocatore che può tornare utilissimo alla causa laziale. Calciatore d’esperienza l’ex Inter può giocare sia come terzino destro e sinistro (anche in una difesa a tre ma questa opzione non rientra nei piani di Sarri) dando ottima copertura ma allo stesso tempo senza disprezzare qualche incursione offensiva e gol. D’Ambrosio garantirà a Sarri equilibrio e fisicità e avrà l’opportunità di giocarsi il posto da titolare con Lazzari sulla destra, non essendo l’ex Spal uno degli intoccabili.

D’Ambrosio i numeri

D’Ambrosio in passato prima di approdare all’Inter era già stato vicino all’approdo nella Capitale, ma sponda Roma con i giallorossi che avevano puntato con forza l’ex Torino che alla fine scelse i nerazzurri. Con grande esperienza D’Ambrosio ha giocato 268 partite in Serie A siglando 21 gol e vincendo uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Un uomo in più per la rosa di Sarri alla ricerca di giocatori utili ed esperti per una stagione ricca di impegni in Italia e in Europa.