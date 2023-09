Cori razzisti e antisemiti: la Curva Nord rischia due turni di squalifica

Il comportamento dei 983 tifosi della Lazio presenti al Maradona durante la grande vittoria della squadra biancoceleste sul Napoli campione d’Italia rischia di essere l’unica macchia della prima vittoria in campionato della formazione di Sarri. Infatti la Curva Nord rischia una squalifica di due turni.

Curva Nord ancora "protagonista"

La Curva Nord al Maradona è stata ancora una volta protagonista ma in negativo. Il caldo tifo laziale infatti è stato autore di cori razzisti verso alcuni calciatori del Napoli e verso i napoletani (cori denigratori di matrice territoriale, ndr). Per non farsi mancare nulla i supporters laziali sono accusati pure di aver intonato cori di discriminazione religiosa verso i tifosi della Roma, non la prima volta.

La decisione del Giudice Sportivo

Queste accuse si ritrovano nel comunicato del Giudice Sportivo su Napoli-Lazio. Nella nota si legge che i cori sono stati intonati più volte durante l’incontro dai sostenitori laziali in percentuali diverse fino alla totalità confermando la loro appartenenza ai gruppi della tifoseria organizzata allo Stadio Olimpico durante le partite casalinghe della Lazio. Il Giudice Sportivo acquisirà adesso la relazione da parte dell’Ordine Pubblico per stilare una relazione e in caso, molto probabile, punire la Lazio e la sua tifoseria.

Cosa rischia la Curva Nord

La Curva Nord rischia di restare chiusa per i prossimi due turni casalinghi di Serie A che vedranno gli uomini di Sarri ospitare all’Olimpico il Monza (sabato 22 settembre) e il Torino (mercoledì 27 settembre). La scelta di questa punizione pesante per la Curva Nord è da ritrovarsi allo scorso aprile quando il Giudice Sportivo per i cori antisemiti nel derby ha punito il settore laziale ma poi sospeso la pena, grazie al lavoro del club che combatte in maniera attiva questi atti di razzismo.