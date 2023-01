Curva Nord squalificata dopo gli insulti razzisti, gli ultras: "Ipocriti"

La Lazio giocherà contro l'Empoli la sua prima partita casalinga del 2023. All'Olimpico però Immobile e compagni non potranno contare sul sostegno della Curva Nord chiusa dal giudice sportivo per via dei cori razzisti che gli ultras laziali hanno rivolto a Banda e Umtiti del Lecce. Il tifo più caldo della Lazio però non ci sta.

La squalifica della Curva Nord

Durante il primo e il secondo tempo di Lecce-Lazio i tifosi della Lazio si sono resi protagonisti di insulti a sfondo razziale nei confronti di Banda e Umtiti, attaccante e difensore del Lecce. I collaboratori della Procura Federale hanno riferito che i responsabili sono stati circa 1000 tifosi laziali. La Lazio si è dissociata da tali comportamenti e ha fatto ricorso che però è stato prontamente respinto. Denunce sono poi arrivate da Gianni Infantino, presidente della FIFA e da Ruth Dureghello, Presidente della comunità ebraica di Roma.

Il comunicato della Curva Nord

La Curva Nord però non ci sta. La parte più calda del tifo laziale non ha accettato questa decisione definendo la squalifica come un modo per affondare i laziali e i cori come comportamento usuale negli stadi. Questo il comunicato degli Ultras della Lazio: "Il solito calcio ipocrita, i soliti signori del pallone che seguono il politicamente corretto pronti a giudicare, condannare e punire. ci si indigna per un coro e si chiude un settore intero di 10 mila posti. Per quale motivo? e allora ricordiamo a lor signori che hanno acconsentito, per soldi, a disputare un mondiale in Qatar, con un giro di mazzette di milioni di euro scoperto tra gli eurodeputati per favorire la competizione. in un paese veramente razzista, omofobo e discriminatorio fino al midollo, dove le donne non possono nemmeno uscire di casa. Ed ancora, rinfreschiamo la memoria: ogni domenica, perché questo è lo stadio da sempre, si insultano tifoserie avversarie con cori del tipo “zingaro”, “terrone”, “nomade”, madri e figli, ma nessuno si e mai preso la briga di chiudere una curva. Ed è giusto che sia cosi. lo hanno fatto con noi laziali, per colpirci, per affossarci in nome della lotta (falsa) al razzismo che usano come vogliono loro. noi andiamo avanti, senza piegarci e sempre a difesa della nostra lazio, in ogni stadio d’italia e d’europa. Alla faccia di chi ci attacca e contro chi vuole piegarci, con la consapevolezza che non ci riusciranno mai".