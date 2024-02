Lazio in crisi di risultati. Sarri valuta nuove soluzioni tattiche

Momento difficile in casa Lazio. L’immobilità sul mercato della società e i brutti risultati sul campo, hanno portato alla contestazione della tifoseria e animosità nello spogliatoio. Contro il Cagliari, alla vigilia dell’importante impegno in Champions League contro il Bayern Monaco, Sarri valuta dei cambi importanti fra cui quello del modulo.

La contestazione

“Lotito reietto, Sarri il tuo schiavetto”. Questo il messaggio che la Curva Nord ha recapitato a Formello a presidente e allenatore entrambi nel mirino delle critiche. Non si salva nemmeno il tecnico fra i responsabili (insieme ai calciatori) di partite piatte e senza mordente. Una brutta involuzione della squadra dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno.

Sarri a rischio esonero?

I brutti risultati hanno tolto stabilità alla panchina di Sarri. Il tecnico aveva già minacciato le dimissioni dopo la sconfitta contro la Salernitana, ma ad oggi Lotito non ha intenzione di sollevare dall’incarico l’ex Juventus. La società ha infatti confermato pubblicamente l'allenatore. La situazione però potrebbe cambiare nel proseguo della stagione o più presumibilmente al termine. La Lazio, in una stagione deludente, giocherà gli ottavi di Champions League, è ancora in corsa in Coppa Italia (semifinale con la Juventus) mentre in Serie A è distante 5 punti dal quarto posto con una partita in meno.

Sarri cambia modulo?

Per dare la scossa il tecnico valuta un cambio di modulo, invocato da diversi tifosi. La variante su cui sta riflettendo Sarri è quella di passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 L’idea è quella di avanzare Luis Alberto sulla linea della trequarti per portare imprevedibilità ad una manovra ripetitiva e facilmente leggibile dalle difese avversarie. Nuove soluzioni per una Lazio che non riesce più a rendersi pericolosa come dimostrano i 25 gol fatti, oggi il dodicesimo attacco del campionato. Più difficile la soluzione a due punti, schema adottato ai tempi di Empoli e agli inizi a Napoli.