Le possibili avversarie della Lazio agli spareggi di Conference League

La Lazio abbandona clamorosamente l'Europa League per approdare alla Conference League. I biancocelesti infatti hanno chiuso il proprio girone al terzo posto e ora dovranno giocarsi lo spareggio per gli ottavi della terza coppa Uefa per club.

Lazio, che delusione

In 45 minuti si è ribaltato il destino europeo della Lazio. All'intervallo la squadra di Sarri era infatti qualificata agli ottavi di Europa League, ma la sconfitta maturata nella ripresa in casa del Feyenoord ha fatto scivolare i biancocelesti al terzo posto del girone. Un girone folle con tutte e 4 squadre che hanno concluso a 8 punti con la Lazio penalizzata dalla differenza reti. Rammarico per i biancocelesti che hanno sprecato punti importanti nell'arco del girone.

Lazio, avversari alla portata

La retrocessione in Conference League mette la squadra di Sarri come favorita per la vittoria finale. La Lazio affronterà una delle seconde classificate dei gironi di Conference League, squadre che però non spaventano i biancocelesti. Fra le possibili avversarie di Immobile e compagni non spaventano Dnipro, Partizan, Lech Poznan, Gent e Cluj. Potrebbero creare qualche grattacapo in più soltanto Anderlecht e Basilea ma in maniera relativa.

Vincere la Conference diventa un obiettivo concreto e fattibile per la Lazio dopo la delusione e il fallimento in Europa League.