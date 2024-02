Caso Zarate, Lotito perde la causa con Maurito? Ecco la risposta della Lazio

Claudio Lotito mette, o almeno ci prova, la parola fine al caso Mauro Zarate. Fra l’argentino, ex calciatore biancoceleste dal 2008 al 2013 (nel mezzo la parentesi all’Inter, ndr) e il club biancoceleste c’è una diatriba legale con l’attaccante che accusò la società capitolina di mobbing. Sul caso tornato alla ribalta nelle ultime ore è intervenuto Lotito con un comunicato ufficiale per chiarire la posizione della società.

Il caso Zarate

Tornato alla Lazio dopo il prestito all’Inter, Zarate finì fuori rosa per non aver accettato la convocazione di Lazio-Inter del 12 dicembre 2012. Qui l’argentino denuncia la società per mobbing, con il club che a sua volta fa causa all’attaccante perché scoperto in vacanza alle Maldive invece di essere di essere in malattia. Nel 2013 poi Zarate firmò per gli argentini del Velez e considerò nullo il contratto con la Lazio, nonostante il Collegio Arbitrale del 15 luglio 2013 ha sancito che non vi è stato alcun atto di mobbing da parte della Lazio.

Il comunicato di Lotito

Lotito è intervenuto in risposta a quanto riportato dal giornale Repubblica, che riporta che la Corte di Cassazione avrebbe condannato il club biancoceleste a pagare 1,6 milioni di euro alla società londinese Pluriel Limited che curava gli interessi di Zarate. In sostanza si legge, che la società di Lotito sosteneva che della richiesta di risarcimento da 1,6 milioni dovesse occuparsi l'organismo arbitrale che regola i rapporti tra affiliati e federazioni sportive e che il contratto di mandato della società londinese violasse in realtà le disposizioni dell'ordinamento sportivo che regolamentano l'azione degli agenti e La Corte di Cassazione ha respinto questa istanza da parte della Lazio.

A questo punto è arrivato il comunicato della Lazio per chiarire una volta per tutte la vicenda: “La S.S. Lazio s.p.a., preso atto delle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, relative ad un contenzioso giudiziario definito dalla Corte di Cassazione con una sentenza di qualche giorno fa, al fine di rappresentare al mercato la verità sullo stato del contenzioso, e di smentire la notizia infondata diffusa, precisa che le questioni economiche relative al giudizio contro Pluriel Limited sono state definite interamente prima del 2018, data di presentazione da parte della S.S. Lazio del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione; che la condanna al pagamento delle spese processuali a favore di Pluriel, euro 10.000,00, è irrilevante considerato il maggior credito (di oltre 70.000€) che la Lazio vanta per spese processuali a carico di Pluriel”.