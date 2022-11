Sorteggio Conference League: l'avversario della Lazio ai sedicesimi

A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i sedicesimi di Conference League vinta l'anno scorso dalla Roma. La Lazio, retrocessa dall’Europa League dopo la sconfitta contro il Feyenoord a Rotterdam sfiderà ai playoff di Conference League il Cluj seconda classificata nei gironi del terzo torneo Uefa per club.

Lazio-Cluj

Senza timori reverenziali la Lazio da favorita del sorteggio, nonostante non testa di serie, affronterà il Cluj. La formazione rumena è arrivata seconda nel suo girone alle spalle del Sivasspor. In rosa nella formazione rumena il portiere ex Udinese, Scuffet.

Il 16 febbraio 2023 all’Olimpico la Lazio ospiterà il per la partita di andata, mentre il ritorno si disuputerà il 23 febbraio in Romania. Nel doppio confronto non saranno validi i gol in trasferta. In caso di parità si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore pareggio la qualificazione si giocherà ai calci di rigore.

I sedicesimi di Conference League

Di seguito i sedicesimi di Conference League