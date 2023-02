Lazio-Cluj: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Conference League

Giovedì 16 febbraio alle ore 21:00 la Lazio allo Stadio Olimpico ospita il Cluj per l’andata degli spareggi di Conference League. I biancocelesti sono retrocessi nella terza competizione europea per club Uefa dopo la sconfitta contro il Feyenoord e il terzo posto del girone di Europa League mentre i rumeni si sono qualificati secondi nel gruppo G di Conference League alle spalle dello Sivasspor.

Lazio-Cluj, le ultime di formazioni

Maurizio Sarri effettuerà dei cambi di formazioni in vista della partita di Conference League. Non ci sarà Romagnoli infortunato, al suo posto c’è Patric insieme a Casale. Ritorna dal 1’ Lazzari a destra, a sinistra Hysaj. Altra panchina per Luca Pellegrini. A centrocampo verso il riposo Cataldi e Luis Alberto, al loro posto Marcos Antonio e Vecino. Confermato Milinkovic-Savic. In attacco staffetta Pedro-Felipe Anderson, con Immobile titolare e alla ricerca del gol e della condizione insieme a Zaccagni squalificato in campionato. In porta Provedel, bocciato Luis Maximiano dopo l’errore con la Juventus in Coppa Italia.

Nel 4-2-3-1 di Petrescu, ex giocatore della Serie A, a guidare l’attacco ci sarà Janga mentre a difesa della porta l’italiano ed ex Udinese Simone Scuffet.

Lazio-Cluj, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Cluj (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N. Boateng; Yeboah, Deac, Roger; Janga.

Lazio-Cluj, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Cluj sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Tramite Dazn la sfida sarà visibile scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore una a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Valida la visione tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita fra capitolini e rumeni sui canali Sky Sport Football e Sky Sport. Sfida visibile anche su SkyGo, il servizio streaming di Sky e Now.