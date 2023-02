Lazio-Cluj 1-0: torna al gol Ciro Immobile, espulso Patric. Cronaca, commento e pagelle della partita di Conference League

La Lazio batte il Cluj per uno a zero nell'andata dei sedicesimi di Conference League. I biancocelesti portano a casa i primi novanta minuti grazie alla rete di Immobile dopo una partita giocata in inferiorità numerica. Infatti la Lazio resta subito in 10 per l'espulsione, severa, dell'arbitro che punisce col rosso un'entrata imprudente da ultimo uomo di Patric. La Lazio però non accusa l'inferiorità numerica, facendo valere la sua maggior qualità rispetto al modesto Cluj che non crea mai pericoli a Maximiano. Il gol vittorio lo segna Immobile allo scadere del primo tempo su schema di punizione, col capitano laziale che non segnava da inizio gennaio. Fra una settimana la partita di ritorno in Romania.

Lazio-Cluj, la cronaca

All’ottavo Hysaj trova Milinkovic sul secondo palo col serbo che stoppa e calcia col destro da posizione ravvicinata, gran riflesso di Scuffet che para. Al 15esimo la Lazio resta in 10 per l’espulsione di Patric che da ultimo uomo in scivolata travalge Krasniqi con l’arbitro che estrae il rosso. Al 45esimo cominano Felipe Anderson e Milinkovic, ma il serbo calcia debolmente da dentro l’area e Scuffet para. Nell’ultimo minuto del primo tempo la Lazio passa in vantaggio con Immobile: schema da calcio di punizione dei biancocelesti e destro al volo del capitano laziale che si insacca in rete. Al 55esimo contropiede biancoceleste finalizzato da Milinkovic, ma ancora attento Scuffet.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Luis Maximiano 6; Lazzari 6, Casale 5,5, Patric 4, Hysaj 6,5 (dal 61’ Marusic 6); Marcos Antonio 6 (dal 18’ Gila 6,5), Vecino 6,5, Milinkovic-Savic 6,5; Felipe Anderson 6,5 (dall’82’ Cancellieri s.v.), Immobile 7 (dal 61’ Pedro 6), Zaccagni 6. All.: Sarri 6,5

Cluj (4-4-2): Scuffet 6,5; Manea 6, Yuri 5,5, Burca 5,5, Camora 6; Deac 6 (dal 46’ Petrila 6), Boateng 5 (dal 46’ Cvek 5,5), Muhar 5 (dal 61’ Hoban 5), Krasniqi 6,5; Yeboah 5,5 (dall’82’ Janga s.v.), Birligea 5,5 (dal 61’ Malele 6). All.: Petrescu 5,5

Marcatori: 45’+4 Immobile (L)

Ammoniti: Zaccagni (L), Milinkovic-Savic (L), Hysaj (L); Boateng (C), Yuri (C), Hoban (C)

Espulsi: Patric (L)

Arbitro: Pawson (ENG)

I top e flop biancocelesti

Immobile 7: Ritrova il gol, bello e pesante, che mancava da inizio gennaio. Dopo la rete si sblocca e mette in apprensione la difesa rumena.

Vecino 6,5: Partita di sostanza dell'uruguaino che mette sul terreno di gioco esperienza, fisico e qualità. Si sdoppia con la squadra in 10 e gioca bene sia in fase difensiva che di possesso.

Gila 6,5: Entra a freddo ed entra benissimo. Vince tutti i contrasti, non sbaglia nulla. Bella scoperta.

Patric 4: Arbitro severissimo, ma la sua entrata è troppo imprudente. Lascia la squadra in 10 complicando i piani di Sarri.