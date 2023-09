Champions League, tutto sulle avversarie della Lazio nel girone

Il sorteggio della Champions League 2023/2024 ha soddisfatto la Lazio. La squadra di Sarri ha evitato i pericoli maggiori ed è finita in un girone non proibitivo anzi, abbastanza equilibrato sulla carta. Queste le avversarie dei biancocelesti per il ritorno in Champions: Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic.

Ancora il Feyenoord

La Lazio nel suo cammino europeo incrocerà nuovamente il Feyenoord. La squadra di Rotterdam, testa di serie per aver vinto il campionato olandese dopo 6 anni, è stata avversaria e ha eliminato i biancocelesti nei gironi della passata Europa League facendo retrocedere la squadra di Sarri in Europa League (dove successivamente fu eliminata dagli olandesi dell’AZ Alkmaar). La squadra di Slot ha cambiato tanto: ha perso il capitano Kokcu e il brasiliano Danilo. A guidare l’attacco, ma dovrà scontare due giornate di squalifica, il centravanti Gimenez autore di un grande inizio di stagione.

Riecco Simeone

La sfida contro l’Atletico Madrid sarà occasione per la Lazio e i suoi tifosi di rivedere dal vivo Simeone, idolo della tifoseria laziale e vincitore dello scudetto del 2000. La squadra spagnola sulla carta resta la favorita del girone. Nonostante diverse difficoltà economiche e un mercato non proprio stellare la squadra del Cholo è piena di giocatori importanti in tutti i reparti. Oblak è fra i portieri migliori in circolazione, in difesa c’è Azpilicueta ex capitano del Chelsea, a centrocampo c’è De Paul campione del mondo con l’Argentina e cercato da Sarri nel mercato, in attacco un tandem di tutto rispetto formato da Morata (avvio di stagione ricco di gol) e Griezmann.

Celtic mina vagante

Sulla carta il Celtic è la squadra meno attrezzata per il passaggio del turno ma il Celtic Park può diventare quel fortino inespugnabile per molti. Gli scozzesi sono reduci dal triplete nazionale con scudetto, coppa nazionale e coppa di lega e in patria sono sinonimo di supremazia. In panchina c’è l’ex tecnico del Liverpool Rodgers mentre in porta una vecchia conoscenza del calcio italiano che per anni ha difeso i pali dell’Inghilterra, Hart.