Calciomercato Lazio: le cessioni per arrivare a Pellegrini

La Lazio lavora sul mercato con l'obiettivo primario di regalare a Sarri un terzino sinistro. Il nome in pole position e su cui si stanno concentrando le forze a Formello è quelli di Luca Pellegrini. Per arrivare al giocatore Lotito è pronto, e costretto, a cedere diversi biancocelesti.

La situazione

Luca Pellegrini ('99) è di proprietà della Juventus ora in prestito all'Eintracht Francoforte. In Germania il terzino romano, ex Roma, non è un titolare e da Francoforte non avrebbero problemi a terminare in anticipo il prestito e rimandare il giocatore a Torino. I bianconeri sarebbero pronti a girare il giocatore in prestito alla Lazio, con diritto di riscatto, circa 8 milioni di euro. Il calciatore guadagna 3 milioni di euro, Lotito vorrebbe abbassare la richiesta del giocatore che ha dato la sua disponibilità a trasferirsi a Roma.

L'indice di liquidità

A bloccare il mercato laziale è l'ormai noto indice di liquidità. Per finanziarsi la Lazio dovrà cedere e solo allora potrà intervenire regalando nuovi innesti a Maurizio Sarri. Il presidente Lotito ha già messo tasca al portafoglio nelle scorse sessioni per sbloccare l'indice e dar vitalità al mercato della squadra, ma difficilmente lo farà in questa sessione. L'indice di liquidità in negativo permette alla Lazio di fare operazioni in entrata soltanto alla stessa cifra delle uscite. Ecco dunque che Lazio sta raccogliendo diversi giocatori da sacrificare per attivarsi nel mercato invernale.

Kamenovic e gli altri

Kamenovic (2000) è prossimo all'addio. Il terzino serbo, una sola presenza in un anno alla Lazio, sta per firmare con lo Sparta Praga. La Lazio ha trovato l'accordo col club ceco per un prestito con diritto di riscatto fissato. 2,5 milioni di euro (Lotito ne spesi circa 3 per portarlo a Formello e riconoscendo al calciatore un ingaggio di circa 300mila euro). Altro giocatore in uscita è Fares (1996) reduce da un lungo infortunio. L'ex Spal (29 presenze nella sua avventura alla Lazio) può tornare al Verona (attenzione quindi a Ilic e Doig). Escalante ('93) in presito alla Cremonese può essere richiamato nella Capitale per poi essere ceduto a titolo definitivo. Su di lui vivo l'interesse del Cadice in Liga. Sempre sul mercato Luis Alberto ('92) con Simeone primo interessato.