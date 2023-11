Lazio-Celtic: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Champions League in tv e in diretta streaming

Martedì 28 novembre alle ore 18:45 la Lazio ospita all’Olimpico il Celtic per la quinta giornata del Girone E di Champions League. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta di Salerno, arrivano all’importante match da seconda forza del girone con 7 punti, scozzesi ultimi con uno. All’andata vittoria della Lazio nel recupero grazie al gol di Pedro.

Lazio-Celtic, le ultime di formazione

Maurizio Sarri, che ha minacciato le dimissioni nel post Salernitana-Lazio, è in piena emergenza per la sfida di Champions League. Infatti salteranno il Celtic Casale (Lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia destra), Romagnoli (lesione distrattiva a carico del polpaccio destro), Zaccagni (trauma distorsivo ed esclusione di lesioni strutturali all’anca) per infortunio e Vecino per squalifica. Ecco allora che si vedrà la stessa difesa vista in campionato con Provedel in porta e linea a 4 composta da Lazzari, Patric, Gila e Marusic. A centrocampo tornano Luis Alberto e Rovella dal 1’, con Guendouzi. Bocciato Kamada. In attacco Pedro titolare a completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson.

Anche in casa Celtic tanti problemi di formazione per Rodgers. Assente per squalifica Haeda, mentre sono out per infortunio Hatate e Abada. In porta l'ex Manchester City, Hart.

Lazio-Celtic, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

Celtic (4-3-3): Hart; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Taylor;O’Riley, McGregor, Golm, Palma; Furuhashi, Yang. All.: Rodgers

Lazio-Celtic, dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Celtic sarà visibile su Sky. Gli abbonati potranno vedere il match di Champions League sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport. Alternativa lo streaming su SkyGo o Now.

La sfida gra capitolini e scozzesi sarà trasmessa anche su Infinity+ (necessario l’abbonamento).