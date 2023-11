Lazio-Celtic 2-0: doppio Immobile, ottavi di Champions League più vicini

La Lazio vince per due a zero contro il Celtic nell'ultima partita casalinga del girone di Champions League. Il successo biancoceleste porta la firma di Ciro Immobile, col capitano che entra in campo nella ripresa e avvicina sensibilmente la squadra agli ottavi di finale. Contro il Celtic la Lazio fa la partita, migliore rispetto alla trasferta di Salerno, ma non punge fino all'ingresso del suo bomber. La squadra di Sarri 7 punti in tre partite all'Olimpico (10 complessivi nel girone) può festeggiare il passaggio del turno già stasera con una giornata d'anticipo in caso di vittoria dell'Atletico Madrid a Rotterdam. In caso contrario, la qualificazione andrà decisa al termine dell'ultima giornata quando Immobile e compagni saranno in scena a Madrid.

Lazio-Celtic, la cronaca

Al 4’ Isaksen rientra sul mancino e calcia ma centrale. Rispondono subito gli ospiti con Furuhashi, blocca Provedel. Bell’azione della Lazio al 10mo: Luis Alberto guida la ripartenza, il pallone arriva a Guendouzi che crossa sul secondo palo per Felipe Anderson che di testa non trova la porta per poco. Al 12esimo destro di Luis Alberto, largo non di molto. Ad avvio ripresa riecco il Celtic che con un destro di Furuhashi sfiora il palo. Al 61esimo occasione Lazio con Isaksen che taglia dentro l’area e incrocia col mancino senza trovare la porta per millimetri. Al 70esimo su corner colpo di testa di Carter-Vickers para Provedel. Il portiere laziale blocca poi un tiro da fuori area di Oh. All'81esimo bel pallone di Lazzari per Luis Alberto, dopo velo di Immobile, lo spagnolo da dentro l'area però calcia alto. All'83esimo Lazio in vantaggio con Ciro Immobile: il capitano della Lazio arriva prima di tutti su un pallone vagante dopo tiro di Isaksen. Poco dopo Immobile dopo assisti di Isaksen fa tutto da solo e col mancino batte di nuovo Hart facendo due a zero.

Tabellino e pagelle

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5, Patric 6, Gila 6, Marusic 6; Rovella 5 (dal 79' Cataldi s.v.), Guendouz 6i, Luis Alberto 6 (dall'84' Kamada s.v.); Felipe Anderson 5,5 (dal 61’ Pedro 6), Castellanos 5,5 (dal 61’ Immobile 8), Isaksen 7. All.: Sarri 6,5

Celtic (4-3-3): Hart 6; A. Johnston 5,5, Carter-Vickers 5,5, Scales 5,5, Taylor 5,5; McGregor 5,5, O’Riley 6, Paulo Bernardo 5,5 (dal 69’ Oh 5,5); Yang 5 (dal'87' Turnball s.v.), Furuhashi 6,5, Forrest 5,5 (dal 61’ J. Johnston 5,5). All.: Rodgers 5,5

Marcatori: 82', 85' Immobile (L)

Ammoniti: Patric (L), Pedro (L); Taylor (C), Johnston (C), O’Riley (C), Yang (C)

Arbitro: Meler (TUR)

I top e flop biancocelesti

Immobile 8: Entra e spacca la partita. Si prende sulle spalle la Lazio e l'avvicina agli ottavi di finale.

Isaksen 7: Buona partita del danese. Mostra personalità e qualità ad intermittenza. Ci mette lo zampino in occasione dei gol di Immobile.

Felipe Anderson 5,5: Una grande occasione sprecata nel primo tempo, un bell’assist nella ripresa. Nel mezzo tanti dribbling non riusciti (non salta mai l’uomo) e giri a vuoto.

Rovella 5: Il peggiore della Lazio. Tantissimi palloni persi. Male in impostazione peggio quando prova la conclusione dalla distanza sparando altissimo in due circostanze.